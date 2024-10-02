После инцидента возле магазина в Гробине скончался мужчина

В пятницу, 20 сентября, примерно в 20:00 в Гробине, на ул. Витолу, возле магазина "Lats" некоему мужчине были нанесены тяжкие телесные повреждения. Мужчина в тот же день был доставлен в медучреждение, однако несколько дней назад в Госполицию поступила информация о том, что он скончался в больнице.

В распространенном ранее заявлении полиция указала, что мужчине нанесены тяжкие телесные повреждения, однако не предоставлено никаких подробностей о том, каким образом мужчина получил повлекшие смерть увечья.

Госполиция призывает откликнуться очевидцев произошедшего, а также жителей, чьи транспортные средства оборудованы видеорегистраторами и в период с 20:00 до 20:40 часов, возможно, зафиксировали произошедшее.

Как сообщили в полиции, изображенные на снимках молодые люди имеют статус свидетелей, они не причастны непосредственно к происшествию, но были его свидетелями и могут помочь следствию информацией.

Полиция также призывает откликнуться жителей, которые узнают молодых людей, изображенных на ранее распространенных полицией видео и на фотографиях, а также просит самих молодых людей связаться с Госполицией.