Портал Latvija.lv не будет доступен через интернет-банки. Какого…?

В будущем доступ к порталу будет осуществляться через мобильное приложение «eParaksts mobile», удостоверение личности или eID-карту, «eParaksts card» или квалифицированную версию мобильного приложения «Smart-ID», а также официальные средства идентификации из других стран-членов ЕС.

Если пользователь портала в настоящее время не использует ни одно из этих электронных средств идентификации, рекомендуется заранее запланировать установку наиболее удобного средства на смарт-устройство или регистрацию eID-карты, а также приобретение необходимых пользовательских навыков, советует Пределис.

Дело в том, что по просьбе Ассоциации финансовой индустрии в правила Кабинета министров были внесены изменения, которые предусматривают отказ от использования коммерческих интернет-банков для подключения к «Latvija.gov.lv». Планируемые изменения не затронут большинство пользователей портала, которые раньше входили на «Latvija.gov.lv» с помощью банковской аутентификации, поскольку у них также есть решение «Smart-ID», которое с 2017 года используется для аутентификации в крупнейших коммерческих банках Латвии. Портал «Latvija.gov.lv» предлагает аутентификацию «Smart-ID» с прошлого года.

По сообщению Государственного агентства цифрового развития, общее количество аутентифицированных посещений портала в этом году превысило 5,5 миллиона. Статистика аутентификации показывает, что 36 % пользователей выбирают решение Smart-ID, 24 % - решение для электронной подписи и 40 % - решение для аутентификации в онлайн-банкинге. С мая этого года наблюдается тенденция к снижению количества пользователей, прошедших аутентификацию в интернет-банке.

Новость вызвала горячую полемику в интернете. Так, Сандра Васильева под заметкой в La.lv пишет, что "хочет их всем расстрелять", ибо нет у нее и на фиг ей не нужный Smart ID, с помощью котрого людей обкрадывают, ни ID, ни вся эта "фигня".

Ей вторит Гунтис Шупулниекс: есть только один вопрос: "какого х...я"?!