Полученные ответы 518 директоров образовательных учреждений показывают, что две трети из них взвешивают возможность ухода. Хотя часть руководителей заявили, что они полны желания работать, вдвое большее число респондентов указало, что куда сильнее они озабочены, переутомлены, перегружены бюрократически, ощущают себя беспомощными перед родителями школьников и в борьбе с незаинтересованностью учеников, плюс еще доставляет забот нехватка педагогов.

Опрос подтвердил, что на грани выгорания ощущает себя очень много не только латвийских педагогов, но и директоров школ, и заведующих детсадами. В исследовании приняли участие профессионалы из всех регионов Латвии и на всех уровнях образования вплоть до вузов включительно.

Особо директора отмечают безответственность родителей, неуважение к педагогам и техническому персоналу, родительские амбиции и несовершенство правил касательно прав и обязанностей родителей.

Вишенкой на торте является нехватка педагогов, следствие чего — перегрузки тех учителей, что еще остаются в строю, и выгорание сотрудников.

Как сообщалось, зарплаты латвийских педагогов не дотягивают даже до среднего по ОЭСР уровня.