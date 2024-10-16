Полиция просит помощи в опознании агрессивного пассажира автобуса. ФОТО

По факту этих нарушений Рижская муниципальная полиция возбудила дело об административном правонарушении.
Если вы узнали этого мужчину, позвоните по телефонам 67026824, 67105408 или 67181580.
Полиция просит опознать агрессивного мужчину в черной куртке, который 24 сентября 2024 года около 20:00 на улице Дзирциема в Риге нарушил общественный порядок, нарушив общепринятые нормы поведения и создав угрозу для безопасности других лиц.
По факту этих нарушений Рижская муниципальная полиция возбудила дело об административном правонарушении.
Если вы узнали этого мужчину, позвоните по телефонам 67026824, 67105408 или 67181580.
На заседании парламентской комиссии по запросам в среду рассматривался запрос оппозиционного Национального объединения к министру сообщения Каспарсу Бришкенсу ("Прогрессивные") о выполнении договора с чешской компанией "Škoda Vagonka" о поставке электропоездов, в котором депутаты отметили, что до сих пор нет ясности, какими могут быть возможные штрафные санкции для компании за нарушение договора.
На заседании парламентской комиссии по запросам в среду рассматривался запрос оппозиционного Национального объединения к министру сообщения Каспарсу Бришкенсу ("Прогрессивные") о выполнении договора с чешской компанией "Škoda Vagonka" о поставке электропоездов, в котором депутаты отметили, что до сих пор нет ясности, какими могут быть возможные штрафные санкции для компании за нарушение договора.
Во время заседания Рижской думы, на котором решалась судьба некоторых памятников, перед зданием думы на Ратушной площади собрались протестующие. Пикет организовал Русский союз Латвии (РСЛ).
Во время заседания Рижской думы, на котором решалась судьба некоторых памятников, перед зданием думы на Ратушной площади собрались протестующие. Пикет организовал Русский союз Латвии (РСЛ).
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, рассказал о своем «плане победы», с которым он ездил в конце сентября в США. До сих пор этот план не был представлен официально и публично. План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, рассказал о своем «плане победы», с которым он ездил в конце сентября в США. До сих пор этот план не был представлен официально и публично. План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.
Совладельцем зерноперерабатывающего предприятия АО "Rīgas dzirnavnieks" станет немецкий производитель зерновых продуктов "H. & J. Brüggen KG", который приобрел через дочернее предприятие 50% акций "Rīgas dzirnavnieks", сообщили агентству ЛЕТА представители материнского предприятия "Rīgas dzirnavnieks" - АО "Dobeles dzirnavnieks".
Совладельцем зерноперерабатывающего предприятия АО "Rīgas dzirnavnieks" станет немецкий производитель зерновых продуктов "H. & J. Brüggen KG", который приобрел через дочернее предприятие 50% акций "Rīgas dzirnavnieks", сообщили агентству ЛЕТА представители материнского предприятия "Rīgas dzirnavnieks" - АО "Dobeles dzirnavnieks".
В четверг в Латвии сохранится солнечная и сухая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В четверг в Латвии сохранится солнечная и сухая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Сексуальные домогательства в Музыкальной академии им. Язепа Витолса, видимо, происходит всё интенсивнее, а иначе как объяснить, зачем Министерство культуры подало в правительство просьбу о выделении академии почти 400 000 евро на мероприятия по борьбе с насилием?, - задается вопросом публицист Элита Вейдемане в «Неаткариге».
Сексуальные домогательства в Музыкальной академии им. Язепа Витолса, видимо, происходит всё интенсивнее, а иначе как объяснить, зачем Министерство культуры подало в правительство просьбу о выделении академии почти 400 000 евро на мероприятия по борьбе с насилием?, - задается вопросом публицист Элита Вейдемане в «Неаткариге».