Полиция просит помощи в опознании агрессивного пассажира автобуса. ФОТО

На заседании парламентской комиссии по запросам в среду рассматривался запрос оппозиционного Национального объединения к министру сообщения Каспарсу Бришкенсу ("Прогрессивные") о выполнении договора с чешской компанией "Škoda Vagonka" о поставке электропоездов, в котором депутаты отметили, что до сих пор нет ясности, какими могут быть возможные штрафные санкции для компании за нарушение договора.