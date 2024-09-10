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Политолог: зарплаты в госсекторе растут на 15-20%, но экономика стагнирует. Откуда рост? (1)

la.lv 10 сентября, 2024 15:35

Новости Латвии 1 комментариев

Политический аналитик Филип Раевскис в программе «Dienas personība» телеканала TV24 выражает обеспокоенность текущей ситуацией в экономике и государственном управлении Латвии, в частности, указывая на несбалансированный рост зарплат в государственном секторе, который происходит, несмотря на стагнацию экономики.

Раевскис говорит: «Зарплаты в госсекторе растут на 15-20%, а экономика стагнирует. Откуда возьмутся эти доходы?" Он отмечает, что такая ситуация расходится с реальными экономическими показателями, когда рост ВВП минимален или даже отрицателен. Такая диспропорция, по мнению Раевского, может привести к долгосрочным проблемам для экономики страны.

Он также критикует действующую систему индексации заработной платы, которая основана на среднем росте зарплат, в основном в государственном секторе. "Средняя зарплата искусственно повышается для государственных служащих и становится основой для дальнейшего повышения зарплаты. Но экономика не растет, а налоговые поступления падают», - объясняет Раевский, указывая на значительный разрыв между государственным бюджетом и частным сектором.

Политолог также обращает внимание на то, что экономическая стагнация напрямую влияет на налоговые поступления, что, в свою очередь, снижает способность страны финансировать необходимые проекты и инициативы. «Налоговые поступления падают, потому что экономика не может расти. Это означает сокращение инвестиций и снижение потребления», - предупреждает Раевский, указывая на необходимость пересмотра бюджетного планирования.

Раевский призывает политиков проявлять осторожность и реалистично оценивать состояние экономики, поскольку непропорциональное повышение зарплат в государственном секторе без учета стагнации экономики может иметь серьезные последствия в будущем.

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