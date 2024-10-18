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Политика предоставления убежища в ЕС меняется

Euronews 18 октября, 2024 18:00

Мир 0 комментариев

Лидеры стран ЕС завершили саммит в Брюсселе, договорившись о передаче функций по возвращению беженцев в третьи страны за пределами Европейского союза. Эти противоречивые предложения представляют собой серьезный, более жесткий сдвиг в миграционной политике ЕС. В частности, страны ЕС хотят сосредоточиться на депортации просителей убежища, чьи ходатайства были отклонены.

"Одним из главных пунктов обсуждения был общий подход к возвращению. Сегодня мы видим, что из тех, кто не имеет права оставаться в Европейском союзе, только 20% из получивших соответствующее решение, действительно возвращаются в страны происхождения", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лидеры также обсудили возможные ответные меры на гибридные атаки со стороны внешних игроков в России и Беларуси, которые направили ничего не подозревающих мигрантов к границам Финляндии и недавно Польши, планируя дестабилизировать эти страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск приостановил действие права на убежище - краеугольного камня международного законодательства о беженцах - в ответ на атаку со стороны Беларуси.

Совершенно иная ситуация - это давление, которое Польша испытывает на восточных границах, а до Польши это были Финляндия, страны Балтии. Мы видим, что Путин и Лукашенко оказывают на нас давление, пытаясь подорвать безопасность и территориальную целостность. Это гибридные атаки со стороны государств. И поэтому Польша и другие страны-члены должны быть в состоянии защитить наш союз от этих гибридных атак.

"Ясно, что это совершенно новый мир для политики убежища и Европейского союза. Неясно только, как на самом деле будут работать эти центры возвращения, в частности, что произойдет с теми просителями убежища, которым было отказано в удовлетворении их ходатайств, когда их отправляют в третьи страны, и будут ли гарантированы их основные права в соответствии с международным правом", - передает из Брюсселя корреспондент Euronews Шона Мюррей.

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