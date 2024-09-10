Она жалуется, что в местном магазине две кассирши болтали между собой по-русски. Одна из них была латышкой, что не помешало ей ответить на русском коллеге, которая сообщила на весь магазин, что ей нужно пописать.

«Мне пришлось сказать им, чтобы они прекратили! - Пишет Ланга. - Пока я на улице отпирала свой велосипед, ко мне подошел возмущенный мужчина, как я поняла, русифицированный латгалец, и начал кричать, что они, ведь, разговаривают друг с другом! Вы только подумайте! Ну, мне пришлось объяснить -:) Если мы не укажем, болтливая продавщица захватит все наше общественное пространство.

По мысли Ланги, водители, продавцы и другие работники сферы обслуживания должны говорить на латышском языке на работе в общественных местах, где присутствуют граждане Латвии, большинство из которых латыши, независимо от национальности и языка семьи. На нем говорите дома и в частных беседах вне работы. Это также вопрос безопасности, потому что каждый латыш имеет право понимать, что говорят в общественном месте, для чего и существуют национальные языки. Это закон!

Большинство комментаторов горячо поддерживают деруссификатора.

Алдис Рознталс: «Да, эту русскою порнофонию надо прекратить».

Велга Латковска: частные разговоры во время работы должны быть неслышными для клиентов.