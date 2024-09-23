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Под угрозой становой хребет экономики ФРГ: «зелёный курс» и тарифная война с Китаем несут миллиардные убытки

Редакция PRESS 23 сентября, 2024 11:27

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Угроза крупнейшего в истории сокращения рабочих мест и закрытия заводов немецкого автогиганта Volkswagen, а также падение доходов в других отраслях заставляют министра экономики ФРГ Роберта Хабека провести в понедельник антикризисные переговоры, пишет Politico. Но проблемы федерального бюджета, тарифная война с Китаем и вступающие в силу новые экологические нормы ЕС оставляют ему мало инструментов для помощи отрасли, которая является становым хребтом экономики страны.

В ходе видеоконференции, запланированной на вторую половину дня в понедельник, «зеленый» политик встретится с представителями Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Continental и влиятельного профсоюза IG Metall. Однако перспективы нерадужные. «Большая часть задач должна быть решена самим Volkswagen», - заявил Хабек журналистам в пятницу в Эмдене, где он осмотрел производственную площадку VW.

Завод в Эмдене может стать первым в списке сокращаемых компанией. А всего в рамках разработанного ею плана жесткой экономии в Германии может быть ликвидировано до 30 000 рабочих мест.

Проблемы возникли не только у Volkswagen, но и у Mercedes-Benz и BMW. Тем не менее, неясно, что Хабек может предложить  несущей убытки отрасли, которая находится в середине процесса очень дорогостоящего и болезненного перехода на электромобили, но все еще зависит от продаж высокоприбыльных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

В ответ на вопросы работников автопрома Роберт Хабек может только развести руками.

Правительство уже ввело налоговые льготы для электромобилей, приобретаемых в качестве служебных машин. Хабек считает, что так Берлин может послать «правильные рыночные сигналы», чтобы стимулировать рост продаж электромобилей, которые в августе упали на 68% - таким образом, спад, вызванного прекращением щедрого субсидирования электромобилей в прошлом году, продолжается.

Длинный список требований

Возобновления этих субсидий - как и любых других - ожидать не стоит, правительство пытается сократить расходы, чтобы не допустить большого дефицита бюджета. Это исключает возвращение к так называемой «утилизационной субсидии» для старых автомобилей, введенной в 2009 году и стимулировавшей более чем десятилетний экономический рост.

Хотя промышленность и не питает особых иллюзий на этот счет, она все же хочет, чтобы Хабек действовал активнее. Представители автопрома призывают к конкретным действиям против „чрезмерной бюрократии из Брюсселя и Берлина" и новым инвестициям в инфраструктуру подзарядки электромобилей. Попытка ЕС остановить наплыв китайских электромобилей путем повышения тарифов также является головной болью немецкой автоиндустрии. Хотя эту меру активно поддерживают такие страны, как Франция, немецкие автопроизводители, прибыльно торгующие на общирном китайском рынке, опасаются сердить Пекин.

Представители отрасли уже несколько недель бьют тревогу, предупреждая правительство, что планы ЕС обойдутся им в миллиардные потери. Тарифы на электромобили «не должны вступить в силу» заявляют они. Существует большая опасность, что возможные контрмеры принесут германской промышленности больше вреда, чем пользы. Давление с требованием остановить тарифы исходит даже от собственной партии председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, консервативного Христианско-демократического союза.

Надвигающиеся тарифы означают, что «обмен мнениями между политикой и бизнесом на саммите абсолютно необходим», - сказала Юлия Клёкнер, представитель ХДС по экономической политике в Бундестаге. Это не единственное требование к Брюсселю.

Клёкнер также призвала Комиссию воздержаться от введения новых ограничений на выбросы, которые вступят в силу в следующем году и которые , по предупреждению европейского автомобильного лобби, могут обойтись отрасли в 15 миллиардов евро в виде штрафов. По ее словам, они «ставят под угрозу» экономику.

 

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