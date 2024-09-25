По версии обвинения, директор центра, на которого возложена обязанность добросовестно выполнять функции опекуна помещенных в центр детей, знал, что одному из воспитанников с особыми потребностями, оставшемуся без родительского попечения, назначено лечение у нарколога («амбулаторное динамическое наблюдение»). Обвиняемый также был осведомлен, что ребенок с назначенным лечением не соглашался и продолжает намеренно употреблять запрещенные особо опасные наркотические и психотропные вещества. Директор, по мнению следствия, намеренно не обращался в Рижский сиротский суд, чтобы получить его согласие на принудительное лечение воспитанника в установленном законом порядке.

Таким образом, следствие констатировало, что обвиняемый в период с 4 апреля 2022 года по 26 января 2023 года мешал этому воспитаннику получить необходимое ему обязательное лечение у нарколога, призванное помочь избежать рецидивов болезни и побудить ребенка лечиться дальше. Обвиняемый, однако, с выдвинутым обвинением не согласен и своей вины не признаёт.

Дело будет рассматривать Рижский городской суд.

Как свидетельствует информация на сайте центра, его директором является Каспар Ясинкевич. Рижский центр социальной поддержки детей, молодежи и семей состоит из 8 структурных подразделений, из них пять оказывают услуги долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации 143 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.