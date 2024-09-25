Под Балдоне полиция нашла подростка с помощью служебной собаки

«21 сентября Южный участок Рижского регионального управления Государственной полиции получил информацию о подростке, который в 21.45 в Балдонской волости Кекавского края вышел из дома и побежал в лес.

В поисках подростка участвовали сотрудники Рижского регионального управления Госполиции, кинологи Государственной полиции со служебной собакой Педро и Муниципальная полиция региона.

Поиски подростка были начаты в близлежащем лесу – с помощью служебной собаки Педро.

Служебная собака в лесу обнаружила след, оставленный подростком. Педро вышел по запаху следов из леса на гравийную дорогу, а затем, идя по дороге, почуял пропавшего подростка, который отошел от дороги и сидел в траве в темноте. Найденный подросток был передан медикам.

Полиция поблагодарила кинолога и Педро за отлично выполненную работу!