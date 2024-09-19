Почему ребенок соврал? Подробности похищения в Добеле, которого на самом деле не было

Встреченные журналистами жители Гардене, где якобы произошло похищение, следили за всеми чужими машинами, которые въезжают в поселок. Через него проходит дорога, соединяющая Добеле с шоссе в Лиепаю, поэтому движение здесь очень интенсивное, а подозрительные машины появлялись неоднократно. Сообщается, что накануне вечером один из местных мальчиков заявил, что его хотели похитить люди, приехавшие на белом микроавтобусе.

«Насколько я понимаю, его как-то заманили, а потом он как-то понял, а потом его обрызгали перцовым баллончиком, насколько я понимаю. Потом он вроде как вырвался», — пересказывает местный житель слухи, которые распространялись со скоростью пожара в социальных сетях.

Однако другие жители поселка высказывает версию, что мальчик вместе с друзьями играл на детской площадке со слезоточивым газом. Они случайно прыснули им друг другу в лицо, и один из детей, чтобы избежать ответственности, со слезами на глазах пошел домой и рассказал выдуманную историю о том, что была попытка похищения. Родители ребенка отреагировали незамедлительно и написали заявление в полицию.

"Там около восьми вечера трое детей на детской площадке баловались друг с другом, а потом появилась информация, что ребенка хотели похитить в восемь вечера. Похожая история", - говорит местный житель.

"Скорее родителям боялись сознаться", - добавляет другой житель.

Несколько экипажей полиции прибыли во вторник на улицы Гардене, чтобы выяснить, что же действительно произошло в тихом поселке. После проверки информации выяснилось, что мальчик на самом деле выдумал историю о похитителях, чтобы избежать наказания за свои шалости.