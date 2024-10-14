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Паркуется на месте для инвалидов без инвалида: бдительные соседи затребовали расследование (4)

la.lv 14 октября, 2024 15:28

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LETA

Бдительные соседи заподозрили владельца машины, который регулярно паркуется на месте для инвалидов, в нарушении правил. Да, у машины на лобовом стекле был значок - удостоверение инвалида, но на нём – фамилия женщины, а за рулем всегда ездит только один мужчина, да еще и без пассажиров, пишет LA.LV.

Читатель спрашивает, можно ли использовать парковочное место для инвалидов, если инвалида в машине в это время нет. Вопрос редакции показался интересным, и журналисты обратились в Рижскую муниципальную полицию, чтобы узнать, как они трактуют подобные случаи.

В полиции сообщили, что проверяют все сообщения о припаркованных на местах для инвалидов машинах, у которых для этого нет оснований.

Согласно Закону о дорожном движении, за парковку в местах, обозначенных дополнительным знаком 844 и дорожным знаком 942, на водителя транспортного средства, не имеющего парковочного разрешения для инвалидов, налагается штраф в размере 55 евро (Закон о дорожном движении, статья 78(8)). Кроме того, Правила дорожного движения предусматривают исключения для автомобилей с парковочной карточкой для инвалидов, т.е, они освобождаются от действия дорожных знаков 302, 303, 327 или 523 (дорожный знак 302 «Движение запрещено», дорожный знак 303 «Движение механических транспортных средств запрещено», дорожный знак 327 «Стоянка запрещена», дорожный знак 523 «Зона запрета стоянки»), а в зоне действия дорожного знака 326 «Стоянка запрещена» разрешена посадка в транспортные средства инвалидов или высадка из них.

В то же время Правила дорожного движения предусматривают, что в салоне транспортного средства у переднего ветрового стекла разрешается размещать парковочную карточку инвалида, если водителем или пассажиром транспортного средства является лицо, которому CSDD выдала парковочную карточку инвалида (Постановление Кабинета Министров № 279 от 2 июня 2015 года «Правила дорожного движения», п. 246).

Полиция отмечает: «Соответственно, парковочное разрешение для инвалидов можно использовать только в том случае, если автомобилем управляет человек с инвалидностью или в автомобиле перевозят человека с инвалидностью его, на имя которого выдано парковочное разрешение для инвалидов. Несоблюдение этих условий может повлечь за собой штраф в размере 30 евро (Закон о дорожном движении, статья 73(4)), а дело об административном правонарушении рассматривает Госполиция (в соответствии с компетенцией органов власти согласно статье 83 Закона о дорожном движении). Однако на практике, хотя правонарушения, связанные с несанкционированным использованием карты парковки для инвалидов, не входят в компетенцию Рижской муниципальной полиции, информация/материалы, полученные сотрудниками Рижской муниципальной полиции на месте происшествия, при обнаружении очевидных признаков или получении информации о возможном мошенническом использовании карты парковки для инвалидов, могут быть переданы в Государственную полицию для оценки и возбуждения дела об административном правонарушении».

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