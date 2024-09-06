Папа много работал и заслужил: реклама на день отца возмутила соцсети

"Это меня вывело. Если вспомнить, что в День отца отцов поздравляют дети, то это просто ужасно грустная и глупая идея", - отметила в Твиттере/X Зузе, переопубликовав рекламу.

šis man rauj uz augšu. ja pieņemam, ka tēvus Tēvu dienā sveic bērni, šī ir vienkārši drausmīgi skumja un stulba ideja. pic.twitter.com/XGgN7ckXU1 — Zuze (@koshi_peleeks) September 1, 2024

"И что, 30-летние дети не могут поздравить своего 60-летнего отца? Идея грустная, а не тупая", - отметил в комментариях Рудольф.

"Алкоголизм ужасен и в 30 лет, и в 60 лет. Но у каждого свой язык любви", - парировала Зузе.

"Такое меня тригерит. В моем детстве такой подарок означал бы, что у отца скоро начнется запой, во время которого его не будет дома, у мамы каждый день будет истерика, а я каждую ночь буду просить господа, чтобы папа был жив", - объяснила дикость такой рекламы одна из пользовательниц сети.

День отца отмечается во второе воскресенье сентября, поэтому каждый год приходится на разную дату. В Латвии он имеет статус праздничного дня, но не является официальным выходным. День отца отмечается в Латвии с 2008 года, но только с осени 2009 года он был включен в латвийский календарь государственных праздников.