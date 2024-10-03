Ранее заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) предложил думе принять решение о демонтаже и перемещении расположенного на Эспланаде памятника военному министру Российской империи Михаилу Барклаю де Толли. Уже получен ответ от Управления национального культурного наследия, которое не возражает против переноса постамента памятника с нынешнего места, сообщил вице-мэр Ратниекс агентству LETA.

Напомним, перед демонтажем памятника Пушкину, его статую тоже "одели" в мешок.