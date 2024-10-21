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Отменены 40 финансируемых государством реконструктивных операций груди

© LETA 21 октября, 2024 13:45

Новости Латвии 0 комментариев

Неожиданно отменены запланированные на конец текущего года 40 финансируемых государством реконструктивных операций после рака груди для пациенток, нуждающихся во втором или третьем этапе восстановления груди после мастэктомии, сообщили в объединении организаций пациентов "Онкоальянс".

Как сообщил член правления Латвийской ассоциации онкологов и руководитель отделения хирургии молочной железы Латвийского онкологического центра Янис Эглитис, в 2024 году ситуация с оплатой операций стала более сложной, и Национальная служба здравоохранения (НСЗ) предупредила участвующих в программе хирургов о том, что операции, которые проводятся вне государственных квот, оплачиваться не будут.

В Латвийском онкологическом центре Рижской Восточной больницы до конца года отменены 22 операции, а всего очереди на операции второго и третьего этапа реконструкции ждут 82 пациентки, сообщили в "Онкоальянсе".

В Центре хирургии молочной железы Клинической университетской больницы им. Страдиньша до конца года отменены 18 операций, а очереди ждут 67 пациенток. Это означает, что 150 мест в квотах на следующий год уже заполнены, поэтому дефицит финансирования будет только расти.

"Онкоальянс" направил письмо комиссии Сейма по социальным и трудовым делам, группе депутатов по поддержке онкопациентов, Министерству здравоохранения и НСЗ, в котором требует найти в бюджете финансирование для операций по реконструкции для всех больных раком груди.

Как указывает организация, в соответствии с реальными потребностями НСЗ должна планировать 460-480 операций по реконструкции груди в год, выделяя соответствующее финансирование, однако вместо этого каждый год приходится бороться за оплату операций, проведенных вне квот. По данным "Онкоальянса", очереди на такие операции в 2025 году ждут еще 149 пациенток, и они не знают, будет ли им проведен второй и третий этап реконструкции груди из-за неопределенности с госфинансированием.

"Онкоальянс" напоминает, что финансируемая государством программа реконструкции груди при активном участии организаций по поддержке онкопациентов, комиссии Сейма по социальным и трудовым делам, членов депутатской группы поддержки и медиков была возобновлена в 2022 году. Операции на всех этапах реконструкции пациенткам компенсировало государство, но теперь "ситуация находится под угрозой".

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