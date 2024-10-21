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Откровения курьера Wolt о краже еды, заработках и вытеснении латышей за границу: Вейдемане в шоке

Neatkarīgā Rīta Avīze 21 октября, 2024 14:27

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Рига становится все более переполненной чернокожими мужчинами, которые с зеленой коробкой на спине и надписью  Wolt  доставляют латвийцам еду. Это относительно новый способ предоставления определенных услуг за определенную плату. Популярность этих платформ быстро растет. О подводных камнях этой работы в Латвии рассказал один из курьеров по имени Игорь, пишет в своей статье Элита Вейдемане на портале nra.lv.

-В компании Wolt почти все местные работники, а именно курьеры, были вынуждены уволиться, — рассказывает Игорь, — такая ситуация возникла потому, что к платформе постоянно присоединяется огромное количество иммигрантов, которые согласились работать за гораздо меньшую зарплату, чем местные жители. Еще в прошлом году на платформе работало много латышей, на данный момент осталось лишь несколько человек, остальные уехали за границу на заработки.

Компании Wolt выгодно, что в городе полно курьеров, но заказов на всех не хватает. Часто бывает, что компания присылает мне уведомления с приглашением на работу, я откладываю другие работы или отменяю время с детьми, соглашаюсь работать, а работы нет.

Игорь считает, что это пустая трата времени: «Еще несколько лет назад можно было зарабатывать от 10 до 16 евро в час, но сейчас оплата упала до 3,5 евро в час. Сегодня платформа показала, что заказов много, но когда я поехал в город, мне пришла такая маленькая сумма - всего пять евро в час".

Игорь также пытался связаться по этой теме с ответственными лицами Министерства благосостояния, которые знакомы с правилами Евросоюза в отношении платформ. «А там – как к стене, отвечают: мы ничего не можем сделать. Инспекция труда тоже не хочет заниматься этим вопросом, потому что у нас, курьеров, нет трудового договора», — говорит Игорь.

К счастью, у Игоря есть постоянная работа и другие возможности получения дохода. «Я на Wolt в основном для того, чтобы поправить свое здоровье с помощью езды на велосипеде, но большинство из тех, кто еще там, полностью увлечены этой работой. К сожалению, эта платформа способствует ситуации, когда поставки осуществляются в основном безденежными мигрантами, в результате чего продукты питания крадут из посылок с едой», — сказал он.

Забавно, что некоторые считают этих курьеров студентами, которые в свободное время подрабатывают разносчиками еды. Ну они вообще не студенты. И все же латвийским университетам следует контролировать, кого они принимают в качестве студентов: потенциальных менеджеров по питанию или молодых людей, которые действительно хотят учиться. Как они сюда попадают и легализуются? Что насчет наплыва чернокожих мужчин в Риге и других регионах, которые ни слова не знают по-латышски и не собираются знать? Пока ничего.

Говоря о мигрантах в Латвии, Эвия Таурене, руководитель какой-то мистической Лаборатории инноваций Государственной канцелярии, выразила мнение, что в настоящее время «миграцию следует воспринимать как постоянный фактор» во всей Европе. "Совершенно нормально, что мы видим все больше и больше мигрантов здесь, в Риге и в регионах по всей Латвии", - продолжила она свое абсолютно прогрессивное мнение.

...государственные люди должны, наконец, проснуться и понять, что, во-первых, мигранты нам не нужны, а во-вторых, те, кто уже здесь, должны контролироваться гораздо строже. В противном случае нас ждет резкий рост преступности и всех остальных «благ», которые приносят мигранты.

То, что «коалиционные» партии на самом деле не говорят о надвигающейся опасности мигрантов, неудивительно, но то, что об этом молчит и оппозиция, довольно странно: где, например, приверженность Национального объединения защитить латышскую Латвию? Она становится все более нелатышской и черной. Нечего сказать по этому поводу? - вопрошает Вейдемане

Комментарий Press.lv:

Прямо беда с этой экономикой – какую отрасль не возьми развивать, так непременно возникнет угроза латышской Латвии. Кроме одной отрасли – госуправления.

Ну так правительтсво именно ее усиленно и развивает. «Самым быстрорастущим сектором является государственное управление (+9,7 %)», - пишет в журнале Economic Review Петерис Страутиньш, экономический аналитик банка Luminor, называя такую ситуацию «скандальной».  

Правительству в этой ситуации остается только развести руками и сказать: ну, на вас на всех не угодишь! 

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