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Осторожно, олени на дороге! Что делать и куда звонить, если сбили дикое животное

Редакция PRESS 25 сентября, 2024 14:01

Новости Латвии 0 комментариев

Осенью вблизи дорог все чаще можно встретить животных - это время гона у копытных (лосей и оленей), также животные выходят полакомиться яблоками, растущими на обочинах дорог, и другими сельскохозяйственными продуктами, сообщает портал Grani.lv со ссылкой на Latvijas valsts ceļi (LVC). 

 С наступлением осени также ухудшается видимость - по утрам позже светает, а по вечерам быстрее темнеет, чаще случаются дожди и туманы. Поэтому водителям следует быть осторожными, особенно на участках с предупреждающими знаками «Дикие животные» (они установлены на 98 участках латвийской дорожной сети) и в лесистой местности.

«Сейчас у лосей и оленей время гона. Они много двигаются, не всегда обращая внимания на автомобили на дороге и на людей. Во время гона дикие животные могут переходить дорогу не только в сумерках, но и утром, а также днем», - объясняет Янис Бауманис, председатель правления Латвийского союза охотников (LMS).

Он отмечает, что водители должны быть особенно осторожны в лесистой местности и на участках дороги с небольшим расстоянием между обочиной и деревьями или кустарниками. По данным Госслужбы леса, столкновения с животными чаще всего происходят там, где рядом с дорогой есть река.

«Причем не только крупные животные склонны выбегать на дорогу; осенью активизируются и мелкие животные, которые предпочитают держаться вблизи дорог. Лисиц и енотов, например, привлекают уже сбитые и еще не убранные животные, которые становятся их пищей. Яблони, которые растут на обочинах дорог, также привлекают животных», - говорит Бауманис.

Что делать, если увидели животное на дороге

«Рекомендуется снизить скорость, поскольку реакции животных непредсказуемы. Снижение скорости должно быть достаточно значительным, чтобы в случае необходимости водитель мог быстро остановить автомобиль или совершить безопасный маневр обгона, - говорит Янис Ванкс, руководитель Школы безопасного вождения (DBS). Если животное большое, выше капота, и при столкновении может быть повреждено лобовое стекло – следует быть особенно осторожными. – Если животное не уходит, можно посигналить или медленно объехать его по встречной полосе, если не приближаются другие машины, но, как я уже говорил, ни в коем случае нельзя делать резких движений».

Бауманис также советует: если это небольшое дикое животное, следует держать руль прямо, снизив скорость – даже если произойдет столкновение, в результате пострадает только бобер, а люди останутся невредимыми. Бывали случаи, когда водитель, желая избежать столкновения и спасти животное, резко маневрировал и в итоге съезжал в кювет.

Если животное переходит дорогу, следует немедленно затормозить, так как за ним может последовать другое!

Как быть в случае аварии

Если произошел несчастный случай с животным, есть пострадавшие и автомобиль не может продолжать движение, необходимо сообщить об этом в полицию по телефону 110.

В свою очередь, если пострадавших нет и транспортное средство не получило повреждений, которые помешали бы ему продолжить движение, необходимо сообщить об этом в Государственную службу леса. Представитель Госполиции Лина Багдоне говорит: «В таких случаях достаточно сообщить в Государственную службу леса. Однако если человек хочет впоследствии получить компенсацию от страховщика, ему все равно следует позвонить в полицию. Поэтому мы всегда рекомендуем сначала звонить в полицию, которая передаст информацию в Службу леса».

Если видите сбитое животное на дороге, звоните по единому номеру экстренной службы 112. Сбитых диких животных убирает с проезжей части Службы леса, домашних - их хозяева. Сбитых бродячих животных должно убрать самоуправление. Если информация о животном, сбитом на государственной дороге, доходит до Latvijas Valsts ceļi, об этом информируется служба, занимающаяся обслуживанием дорог. Ее специалисты обязаны в течение суток убрать погибшее животное, чтобы предотвратить опасные ситуации и обеспечить чистоту дороги.

Сбитое животное нельзя забирать, так как это является незаконной добычей дичи и наказывается штрафом в соответствии с Законом об охоте. Кроме того, следует помнить, что животные могут быть больны.

Защитные ограждения для животных

Ограждения для животных вдоль государственных дорог в Латвии построены только в некоторых местах, их общая протяженность - 60,5 км. Они расположены на Таллиннском шоссе (A1) от поворота на Саулкрасты до поворота на Звейниекциемс, на Бауском шоссе (A7) на шестикилометровом участке около Дзеруми, на шоссе Тинужи-Кокнесе (P80) на десяти участках общей протяженностью 19,2 км, а на объездной Кекавской дороге – на протяжении 27,5 км.

«Строительство и содержание таких ограждений обходится очень дорого, и на большинстве дорог Латвии они неэффективны. Чтобы автомобилисты могли вовремя заметить животных, обочины нужно регулярно очищать от кустов, деревьев, обкашивать...», - объясняет Гинтс Албериньш, руководитель строительного отдела Latvijas Valsts ceļi.
 

Из-за недостатка финансирования заросли - трава и кустарник - вдоль национальных дорог выкашиваются слишком редко. Трава вдоль самых оживленных участков дорог скашивается дважды за вегетационный период, а вдоль остальных - один раз. Такая стрижка соответствует минимальным требованиям, определенным в Правилах Кабмина. При этом для обеспечения достаточной видимости траву следует скашивать несколько раз в сезон и на большей площади.

Для того чтобы полностью очистить все обочины от кустарников и других зарослей, требуется дополнительно 30 миллионов евро (на пять лет), а для поддержания порядка в последующем путем скашивания травы несколько раз в год на всей площади - еще 10 миллионов евро в год.

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