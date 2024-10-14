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Осенний активный отдых в Вентспилсе

Вентспилс Редакция PRESS 14 октября, 2024 15:49

Вентспилс

Вентспилс привлекателен не только летом, но и осенью, когда можно прогуляться по берегу моря и живописным паркам или посвятить свободное время различным физическим активностям. Самыми популярными объектами активного отдыха в Вентспилсе являются Парк приключений с родельной трассой и Парк водных приключений, где круглый год царит тропическая атмосфера. В свою очередь зимним радостям можно предаться на катке Ледового холла.

В зоне водных аттракционов и спа-зоне Парка водных приключений посетителей ждут каждую неделю со среды по воскресенье с 12.00 до 21.00, как и в предыдущие осенне-зимние сезоны.

В зоне развлечений Парка водных приключений веселые моменты подарят бассейн с искусственными волнами, детский бассейн, водные горки, река Калну, спа-ванны и сауна, а в спа-зоне - турецкая баня, ароматические сауны, соляная комната, бассейн с холодной водой и массажный душ. Здесь также имеются два плавательных бассейна и атлетический зал. Парк водных приключений является излюбленным местом отдыха семей и дружеских компаний.

Информация о ценах на услуги: www.udensparks.lv, тел. 25636777.

Адрес: ул. Лауку, 5, Вентспилс.

Вентспилсский Парк приключений в осенний сезон по предварительным заявкам предлагает веревочную трассу "Кошачья тропа", площадки для пейнтбола и лазертага. В осенне-зимний сезон по выходным и праздникам можно также спуститься по родельной трассе.

В Парке приключений находится крупнейшая в Балтии всесезонная родельная трасса, которой этим летом исполнился год. На данный момент на трассе зафиксировано уже около 150 000 спусков. Длина родельной трассы составляет 800 метров, а самого спуска - 580 метров. Трасса имеет 360-градусный вираж и позволяет развивать максимальную скорость до 40 км/ч. Сани двухместные, оснащены электронной системой торможения.

Вентспилсская родельная трасса доступна для посетителей круглый год – при необходимости во время непогоды сани оснащаются чехлами.

Для экскурсионных групп по предварительной заявке услуги Парка приключений предоставляются в будние дни также и вне установленного времени работы.

Любители прогулок здесь же, в Парке приключений, на вершине горы «Шляпа Лембергса» могут увидеть скульптуру "Благородным оленям в Курземе - 100" и полюбоваться прекрасным видом на город и море.

Неделя Хеллоуина в Парке приключений

Накануне Хеллоуина, или Дня Всех Святых, с 25 октября до 1 ноября, каждый вечер с наступлением темноты - с 19.00 до полуночи - в лесу вентспилсского Парка приключений будет действовать трасса страха, на которой будут работать настоящие профессионалы, ранее уже получившие опыт на ночных трассах ужасов. С 25 октября по 1 ноября по вечерам будут также предлагаться «призрачные» спуски по родельной трассе. Мероприятие на Хеллоуин организовано в сотрудничестве с агентством Ūdensputni.

Информация о ценах на услуги и времени работы: www.piedzivojumuparks.lv, тел. 28611333.

Вентспилс в любое время года привлекателен также и для групп школьников

В осенние месяцы на объектах активного отдыха действует специальное предложение для школьных экскурсий: 2-часовое пребывание в Парке водных приключений обойдется школьнику в 6 евро, каток вместе с прокатом коньков стоит для школьника также всего 6 евро. Следует отметить, что при посещении катка группами школьников необходимо подать предварительную заявку либо услугами общественного катка можно воспользоваться в установленное время.

В Парке приключений школьным группам предлагается посещение «Кошачьей тропы» по цене 6 евро с человека, игра в пейнтбол и лазертаг за 8 евро с человека, на другие аттракционы предоставляется скидка 15%, а 2-кратный спуск на роделе для каждого ученика стоит всего 3 евро. Для сопровождающих группу посещение любого из мероприятий активного отдыха в рамках данного предложения является бесплатным.

Для школьных групп также действует специальное предложение на ночлег в гостинице олимпийского центра "Вентспилс": двухместный номер без завтрака стоит всего 24 евро, трехместный – 36 евро, а четырехместный - 48 евро.

Информация о гостинице размещена на сайте www.hotelocventspils.lv, резервирование – по тел. 28337859 или э-почте hoteloc@ventspils.lv.

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