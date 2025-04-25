Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на форуме в Пилисвёрёшваре в окрестностях Будапешта, где помимо внутренней политики обсуждались и текущие внешнеполитические дилеммы, а одной из главных тем стал Европейский союз, заявил, что президент США Дональд Трамп часто звонит ему по телефону и спрашивает, когда Венгрия покинет ЕС.

Премьер-министр Венгрии стремился наладить тесные отношения с президентом США во время первого срока правления Дональда Трампа

Орбан сказал, что поделился с президентом США тем, что Венгрия продает 85% своей продукции в пределах Европейского союза.

Отвечая на вопрос одного из членов аудитории, он сказал, что идея такого характера и специфики может быть принята только после долгого и тщательного рассмотрения. Если же он решит, что стоит уйти, то просто должен будет проявить инициативу. Однако, по словам премьер-министра, этот момент еще не достигнут: "nix ugribugri".

Хотя переговоры о вступлении в ЕС были начаты правительством Хорна, когда оно впервые пришло к власти в 1998 году, Орбан продолжил их с тем же энтузиазмом, что и его предшественники. Венгрия вступила в Европейский союз 1 мая 2004 года, за четыре месяца до отставки социалистического премьер-министра Петера Меддьеши.