Она взорвалась вместе с шахтой: авария на российском космодроме Плесецк

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, на которых видна воронка на месте одной из пусковых площадок космодрома. Русская служба Би-би-си изучила спутниковые снимки этого места, сделанные в июле и 23 сентября. На них видно, что часть стартового комплекса очень сильно повреждена.

Кроме того, сервис NASA FIRMS, который оперативно информирует о крупных пожарах по всему миру, сообщил, что 20 сентября на этой площадке было замечено сильное возгорание. Настолько сильное, что его было видно из космоса.

До сих пор официально сообщалось лишь об одном испытании ракеты РС-28 «Сармат», которое было признано успешным. В материале «Известий», посвященных тому пуску, говорилось, что ракету запустили с площадки «Юбилейная».

Россия объявила о первом пуске межконтинентальной ракеты «Сармат». За ним наблюдал Путин

О том, что площадка ранее использовалась для испытаний ракеты «Сармат», сообщили несколько экспертов, которые отслеживают российскую активность в области стратегических ядерных сил.

Среди них — руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг и Максим Старчак из Центра международной и оборонной политики Университета Куинс.

«Пусковая установка, которая использовалась для этого испытания, — это пусковая установка, которая была модернизирована для пусков ракеты «Сармат», — сказал Павел Подвиг. Поэтому сомнений в том, что это была именно такая ракета, у него нет.

На то, что Россия планировала в эти дни запустить ракету «Сармат», обратил внимание и OSINT-исследователь из Франции Этьен Маркуз, опубликовавший 17 сентября в соцсети X пост, в котором рассказал о выпуске оповещения для пилотов НОТАМ, который выглядел также, как и НОТАМы во время предыдущих пусков с Плесецка в сторону полигона Кура на Камчатке, в том числе и неудачных.

НОТАМ (NOTAM — notice to airmen) — система текстовых извещений об изменениях в состоянии воздушного пространства и навигации, которые распространяют различные организации, причастные к воздушному движению.

Что произошло?

На спутниковых снимках видно, что на месте, которое, вероятно, являлось крышкой шахтной пусковой установки, находится большая воронка.

«Сармат» — межконтинентальная баллистическая ракета, которая должна нести ядерный заряд, но в ходе пусков — испытательных или учебно-боевых — ядерные боеголовки на ракетах не устанавливают.

Многие эксперты считают, что авария могла произойти во время заправки ракеты топливом, однако это лишь предположение.

«Взрыв произошел непосредственно в шахте. Кроме этого, сказать что-то сложно. Такого рода аварии случались и раньше. И они были связаны с тем, что ракета не смогла улететь, что называется», — сказал Павел Подвиг.

На это указывают разрушения шахты, которая, судя по спутниковым снимкам, была практически уничтожена.

Такой взрыв теоретически мог произойти только из-за топлива. «Сармат» — ракета с жидкостными двигателями (бывают еще твердотопливные). Обычно топливо состоит из двух компонентов, которые смешиваются во время работы двигателя, — само топливо и окислитель.

Состав топлива «Сармат» официально не разглашается. Однако часто топливо, и особенно окислитель в жидкостных ракетах, является высокотоксичным и пожароопасным химическим веществом.

«ПРО не помеха»

«Сармат» стал одним из тех видов вооружений, о которых рассказал в своей известной речи 1 марта 2018 года Владимир Путин. Тогда в своем 14-м послании Федеральному собранию он неожиданно посвятил чуть ли не половину выступления рассказу о новых видах вооружений.

Одним из них была ракета «Сармат». Путин заявил, что Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начало активную фазу испытаний «Сармата». Во время его выступления на заднем плане показали так называемые бросковые испытания ракеты.

В ходе таких испытаний макет ракеты выстреливают из шахты. Настоящие ракеты после такого выстрела на определенной высоте в воздухе запускают двигатели и начинают полет к цели. В ходе бросковых испытаний макет ракеты также может включать двигатели, но его полет длится недолго — он опускается на землю на парашютах.

Говоря о характеристиках ракеты, Путин сослался на видео — но не на репортаж о бросковых испытаниях, а на компьютерную графику, на которой две ракеты облетали земной шар с двух сторон.

«Как видно из видеоматериалов, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. „Сармат“ — это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха», — сказал Путин.

Однако на тот момент полномасштабного испытательного пуска «Сармата» еще не было.

Одно испытание

20 апреля 2022 года состоялось, как говорят, первое и единственное успешное испытание ракеты «Сармат». Это действительно уникальный случай в истории разработки и производства межконтинентальных баллистических ракет.

Это признал глава разработчика — Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева [ГРЦ Макеева], который входит в Госкорпорацию «Роскосмос», Владимир Дегтярь.

«20 апреля 2022 года с 1-го Государственного испытательного космодрома „Плесецк“ проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты „Сармат“ — первый в программе государственных летных испытаний. Задачи пуска выполнены в полном объеме. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на боевом поле „Кура“. […] Ракетный комплекс „Сармат“ уже запущен в серийное производство», — сказал он.

Дегтярь назвал «Сармат», ракету, которая совершила лишь один успешный испытательный пуск, «главным фактором ядерного сдерживания» и «гарантией сохранения мира».

Однако «к сообщениям о том, что она стоит на боевом дежурстве, надо относиться аккуратно», — считает Павел Подвиг.

По словам эксперта, кроме первого удачного пуска, был еще один неудачный в 2023 году, который российское руководство скрыло.

Эксперт считает, что «вряд ли кто-то станет ставить на вооружение и оснащать боевыми блоками ракету, у которой было только одно испытание».

«Сырой проект»

«Ракета "Сармат" сырой проект, — рассказал в интервью Русской службе Би-би-си эксперт Максим Старчак. — "Роскосмос" рассчитывал провести шесть успешных испытаний, а отчитался только об одном. Учитывая опыт "Роскосмоса", могу предположить, что с 2022 года могло быть еще 4-5 попыток запуска. Вероятно, действительно они были неудачны».

Одной из причин столь быстрых темпов разработки новой ракеты, которые часто фигурируют в комментариях этого проекта, называют отказ украинских разработчиков из компании «Южмаш» обслуживать ракеты Р-36М «Воевода», которые стояли на вооружении стратегических ядерных сил России.

Однако разработка новой ракеты началась как минимум в 2011 году, возможно, и раньше. И тогда в российской военной промышленности и экспертном сообществе было немало противников этого проекта.

Но, как бы то ни было, разработка все-таки началась. Как отмечает Максим Старчак, «для разработчика — Центра Макеева и производителя — Красмаша („Красноярский машиностроительный завод“ — Би-би-си) — это совсем новый проект. Они, в основном, занимались морскими ракетами. А теперь они ответственные за не просто очередную ракету, а за ракету, которая должна прийти на смену „Воеводе“, которую разрабатывали и производили в Украине».

«У российских производителей компетенций для производства таких не было. Это не значит, что они не способны были создать, а [означает] то, что им требуются большие испытательные возможности», — продолжил он.

И даже с учетом возросших возможностей по виртуальным испытаниям различных компонентов таких ракет обойтись без летных испытаний невозможно.

Еще одной проблемой, по словам Сторчака, стало состояние заводов, которые участвуют в производстве ракеты.

«Нехватка опытного персонала, плохой менеджмент, недостаток современного оборудования. Из-за санкций не все можно ввезти необходимого объема и качества. На заводах обычно дорабатывают комплектующие и материалы, чтобы они соответствовали требованиям, но многие предприятия, участвующие в производстве „Сармата“, могли просто не иметь таких возможностей», — сказал эксперт.

По словам Максима Старчака, ракету ждет еще восемь-десять лет испытаний, прежде чем она станет полностью технически готовой.

Жидкостные против твердотопливных

Ценность жидкостной ракеты, которая казалась не очень очевидной в начале 2010-х годов, в том, что у нее довольно большая полезная нагрузка — «забрасываемый вес». У Р-36М он был 8800 килограммов. У «Сармата» он должен быть 10 тонн.

Это впечатляющие характеристики, однако за это приходится платить. Эти ракеты более уязвимы на ранних этапах полета. Они стартуют из пусковых шахт, расположение которых может быть вскрыто разведкой противника, и, соответственно, по ним может быть нанесен превентивный удар.

Кроме того, жидкостные ракеты сложны в обслуживании, их невозможно хранить заправленными, и, соответственно, подготовка к пуску занимает много времени.

К тому же сам этот процесс также довольно непростой, и при ошибке может привести к аварии.

Твердотопливные ракеты, в отличие от жидкостных, менее «грузоподъемны». Забрасываемый вес у твердотопливных «Тополя М» и «Ярса» — всего 1200 килограммов.

Однако эти ракеты стартуют с подвижных пусковых установок, отследить которые трудней. Поэтому в результате в России решили не отказываться ни от тех, ни от других.