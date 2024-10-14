По сравнению с бюджетом на 2024 год, запланированные доходы государственного бюджета на 2025 год выше на 583,2 млн евро. Однако расходы государственного бюджета в 2025 году запланированы на 876,5 млн евро больше, чем в законе о государственном бюджете на 2024 год. Запланированные для основного бюджета доходы должны составить 10,2 млрд евро доходов, а расходы - 12,7 млрд евро. В специальном бюджете, напротив, планируется собрать 5,2 млрд евро и потратить 4,7 млрд евро.

Внутренняя и внешняя безопасность страны определена как главный приоритет страны.

В последнее время мы часто слышим от представителей власти, что речь идет о кризисе, из-за которого мы вынуждены сокращать расходы в различных сферах. Но действительно ли ситуация выглядит так плохо? Давайте же посмотрим на сравнительную страницу от эксперта.

Согласно данным исследователя, ВВП в годы последнего кризиса упал на 20%, а сейчас уже три года держится без изменений.

Безработица в 2010 году увеличилась на 20%, а сейчас приближается к историческому минимуму.

Что касается инфляции, то в 2008 году показатель был +15,4%, в 2009 - +3,5%, в 2010 - -1,1%, в 2011 - +4,4%. А за последние три года инфляция составила около 30%.

При этом в 2008-2010 внешняя политическая ситуация была спокойной. А сейчас ведётся война в Украине, а у Латвии с Россией - гибридная война (кибернападения, беженцы и т.п.)

Чтобы выполнять международные обязательства Латвии во время прошлого экономического кризиса брала большие кредиты. Сейчас увеличить расходы на оборону требует Евросоюз.

До вступления в ЕС были сомнения в устойчивости лата, сейчас нет сомнений в устойчивости валюты.

Выплаты пенсий могли задерживаться, сейчас пенсии платятся вовремя и даже индексируются.

Тогда зарплаты в частном секторе сократились на 20%. Сейчас зарплаты в публичном секторе не могут повышаться больше чем на 2,6%.

В тот кризис были погромы в Старой Риге. А сейчас только негативные комментарии в соцсетях.

На вопрос о размере госдолга эксперт отвечает, что до прошлого "большого кризиса" госдолг составлял 10%/ВВП. Когда стартовала программа заимствований, Валютный фонд прогнозировал, что долг вырастет до 60-70%/ВВП, но Латвии удалось стабилизировать его в диапазоне 40...50%/ВВП.

В комментариях люди писали, что кризиса нет даже близко, а просто правительство Силини сознательно проводит такую информационную кампанию: