Очередная сомнительная реклама проникла на школьный портал э-класс: родители возмущены

Тогда в электронном дневнике вышла реклама пива на баннере Rimi. Когда новость об этом получила огласку, рекламу незамедлительно удалили и на следующий день вернули на портал уже без фотографии алкоголя.

А на этот раз пользователям э-класса решили предложить культурное развлечение: спектакль с названием: "Большая спальная кровать". К описанию спектакля прилагается фраза: "Комедия выходного дня в ритме свингеров".

"Сегодня утром зашла в э-класс посмотреть расписание на понедельник. А там прелестная тематическая реклама . Не исключаю, что комедия веселая. Но редакторы уверены, что выбрали подходящее место для публикации и целевую аудиторию? Или так и задумано ? Новые ценности прививаем?

А начинали с рекламы летних лагерей и языковых курсов... что дальше будем рекламировать?", - написала в группе "Клуб родителей школьников" в социальной сети Facebook одна мама.

Отметим, что подобная реклама появляется только в родительских профилях портала. То есть детям, вроде как, все же недоступна. Но выбор контента для образовательной платформы все равно вызывает вопросы.

Единственной возможностью не видеть рекламы на этом портале может стать покупка семейного пакета. а отказаться от пользования порталом e-klase родители, пока их дети учатся в школе, просто не могут.