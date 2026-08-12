Тут один пользователь ФБ решил напомнить про годовщину подписания договора между Россией и Латвией 11 августа 1920 года. И опубликовал карту 1919 года, сделанную где то в Европе, на которой границы государств Балтии (еще непризнанных, заметим) были проведены по старым границам российских губерний. Именно поэтому Латвия изображена без Латгалии (она до революции входила в состав Витебского уезда), зато Литва изображена с Лидой и Крево — нынешними белорусскими городами.
«11 августа 1920 года, после долгих дипломатических переговоров, был подписан мирный договор между Латвией и Россией, которым, помимо прочего, была установлена граница между двумя государствами. До этого момента границы Европы и Латвии выглядели так».
На это ему указали: «Глупости. К тому времени уже состоялись Латгальские конгрессы, и Латгалия была вместе с остальной Латвией. Это признавали и поляки, которые помогали воевать против литовцев, претендовавших на Илукстский край».
Но наибольшее возбуждение вызвала у пользователей принадлежность Паланги Латвии на этой карте.
В связи с чем один из пользователей разразился таким спичем:
«Эта карта — спасибо автору публикации — многое объясняет. Я никак не мог понять, почему в восточной части страны столько сторонников Мордора. Из-за Абрене было столько споров — так что же, давайте еще? Нам «ваты» мало? А с какой стати литовцам отдали Палангу? Чтобы обменять ее на землю, населенную «орками». Похоже, болезнь под названием «разум, вернись домой» поражала представителей нашей власти уже тогда. Неужели и в те времена понятие «иметь хребет» ничего не значило? Очень сомневаюсь…
Люди тогда были гораздо закаленнее: прошли огонь и воду, привыкли к тяжелому труду, обрабатывали и защищали свою землю. Представляю, как все происходило бы сегодня, со всей этой армией недееспособных людей, которую мы старательно выращивали годами. Мы сами превратились в таких, потому что у нас нет хребта — каждый думает лишь о собственной рубашке, которая ближе к телу. К сожалению.
Вопрос в том, можно ли это изменить и, если можно, то как? Кажется, унаследованный от народа здравый смысл иссяк. Мы расколоты, разделены на множители — причем, похоже, сознательно, с таким расчетом, чтобы на базарной площади все кричали, но никто не понимал, о чем именно. Вот это нам и следовало бы изменить, всем радикально пересмотрев привычную фразу: «Ну а что я там могу?» Но именно ты там и нужен…»
На это ему, опять же, указали:
— Палангу обменяли на полоску Земгалии, чтобы у литовцев тоже был выход к морю, поскольку Клайпеда тогда была Мемелем и находилась под властью Пруссии (Германии).
— Почитайте историю. Палангу отдали вовсе не так легко. Латвию вынудили уступить ее, чтобы предоставить Литве выход к морю. Английский землемер вошел во двор рыбака в Ниде и показал: граница пройдет вот здесь. В результате у некоторых сарай внезапно оказался в Литве, а дом остался в Латвии.
И еще один интересный комментарий: «Земгалов и селов вообще разделили пополам: одну часть оставили на литовской стороне, другую — на латвийской. Так нашу некогда единую цивилизацию социальные паразиты постепенно раздробили и перессорили, чтобы самим беспрепятственно властвовать, а вскоре и загнать всех в электронный концлагерь.»
В общем, казалось бы — обычная старинная карта. А сколько дум и страстей…
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