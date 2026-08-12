Тут один пользователь ФБ решил напомнить про годовщину подписания договора между Россией и Латвией 11 августа 1920 года. И опубликовал карту 1919 года, сделанную где то в Европе, на которой границы государств Балтии (еще непризнанных, заметим) были проведены по старым границам российских губерний. Именно поэтому Латвия изображена без Латгалии (она до революции входила в состав Витебского уезда), зато Литва изображена с Лидой и Крево — нынешними белорусскими городами.

«11 августа 1920 года, после долгих дипломатических переговоров, был подписан мирный договор между Латвией и Россией, которым, помимо прочего, была установлена граница между двумя государствами. До этого момента границы Европы и Латвии выглядели так».