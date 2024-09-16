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Обезьянья оспа вернулась к людям: какие у неё симптомы и как её лечить?

Редакция «7 суперсекретов» 16 сентября, 2024 16:21

ЧП и криминал 0 комментариев

В мире регистрируется вторая волна эпидемии оспы обезьян. Первая вспышка была зафиксирована в 2022 году. Тогда в Латвии было зарегистрировано шесть случаев заражения, которые находились под эпидемиологическим контролем. После этого врачи заподозрили еще 13 случаев заболевания, но они не подтвердились эпидемиологическим и лабораторным исследованиями. И хотя Латвийский центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) заявляет, что ситуация под контролем, заболевшие есть уже в Швеции. Насколько велика опасность и как себя уберечь?

Врачи предупреждают

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка обезьяньей оспы в Демократической Республике Конго — это чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение.

Согласно данным ВОЗ, случаи оспы обезьян зафиксированы в 116 странах. С начала 2024 года в Африке зарегистрировано более 14 000 случаев заболевания и 524 смерти. В Латвии ситуация с обезьяньей оспой строго отслеживается. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на интернет-сайте SPKC.

«Все вовлеченные стороны (семейные врачи, врачи-специалисты, стационары и лаборатории) осведомлены — инструкции по распознаванию случаев (оспы обезьян) для медперсонала регулярно обновляются. Информация для путешественников также обновляется», — говорится в заявлении SPKC.

Вирус оспы обезьян впервые был обнаружен в 1970 году у девятилетнего мальчика в Демократической Республике Конго, Африка. После отказа от обязательной вакцинации от оспы количество новых случаев заражения оспой обезьян в Африке увеличивалось год от года.

Заражались преимущественно в Центральной и Западной Африке. Однако за пределы континента вирус до недавнего времени передавался лишь в единичных случаях. Первый случай заражения был выявлен в Великобритании в 2022 году. Тогда мужчина прилетел из Нигерии.

В течение двух лет вирус не выходил за пределы Черного континента. И вот теперь — новая волна с новым штаммом, которая уже сильнее затронула Европу. Впрочем, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний оценивает риск заболеваемости как низкий, но с некоторыми исключениями. Это означает, что по крайней мере в обозримом будущем жестких карантинных мер, как в случае с коронавирусом, вводить не планируется.

Факты настораживают

Однако настораживает тот факт, что выявленные в европейских странах заболевшие не являются звеньями одной цепочки заражения. То есть они не знакомы друг с другом и не путешествовали в страны первичного выявления. Это указывает на самостоятельное распространение вируса в популяции. Так же, как было с коронавирусом. Не исключено, что вирус оспы мутировал и стал более заразным.

Как сообщает DW, большинство случаев, о которых до сих пор сообщалось, касаются мужчин, имевших сексуальные контакты с другими мужчинами. Тем не менее многие британские эксперты определенно указывают на то, что пока нет достаточных доказательств того, что при оспе обезьян у людей речь идет об инфекции, передающейся половым путем.

«Вероятно, слишком рано делать какие-либо выводы о путях передачи или предполагать, что сексуальная активность была необходима для инфицирования, пока у нас не будет четких эпидемиологических данных и анализа», — пояснил Майкл Скиннер, преподаватель вирусологии в Имперском колледже Лондона.

Тем не менее директор Агентства по охране здоровья Великобритании (UKHSA) Сьюзан Хопкинс настоятельно призывает геев и бисексуальных мужчин быть бдительными при возникновении любой необычной кожной сыпи или повреждений и немедленно обращаться в службу сексуального здоровья.

Однако врачи сходятся во мнении, что вирус может передаваться при тесном контакте с инфицированным, в том числе при совместном использовании полотенец, постельного белья, зубных щеток и других предметов.

Симптомы заболевания

Оспа обезьян у людей вызывает кожную сыпь с гнойными прыщами и волдырями, которые через некоторое время лопаются, образуя струпья, изредка превращающиеся в рубцы, сохраняющиеся на протяжении всей жизни.

Сыпь выглядит по-разному в зависимости от фазы заболевания и может напоминать возникающую при ветрянке или сифилисе. Примерно через три-четыре недели болезнь проходит. В редких случаях — обычно у маленьких детей — она приводит к летальному исходу.

Как и при натуральной оспе, люди умирают от того, что пузырьки, возникающие на коже, нагнаиваются и возникает мощный вторичный бактериальный процесс — гнойный. Это может привести к осложнениям, а затем — к летальному исходу.

Инкубационный период заболевания составляет от 7 до 21 дня, но симптомы обычно проявляются уже через 10-14 дней. Помимо кожной сыпи могут наблюдаться головная боль, боли в мышцах и спине, лихорадка, озноб, истощение организма и увеличение лимфатических узлов.

Диагностировать болезнь можно, взяв с кожи реакцию ПЦР на вирус. Как и при коронавирусе, лечение при оспе осуществляется медиками в средствах индивидуальной защиты. Специального проверенного лечения оспы обезьян не существует. Симптомы проходят в течение нескольких недель при поддерживающей терапии.

В группе риска

На протяжении десятилетий натуральная оспа была бедствием для людей и убивала до 30% зараженных.

Проведенная в 1960-1970-х годах массовая вакцинация сократила распространение вируса. В 1977 году был последний зарегистрированный случай заражения натуральной оспой. В 1980 году ВОЗ объявила, что благодаря вакцинации инфекция была искоренена.

На сегодняшний день это единственный полностью ликвидированный патоген. Образцы вируса присутствуют только в лабораториях России и США. Но у него есть родственные варианты.

Прививка против натуральной оспы порой вызывала серьезные побочные эффекты и убивала в среднем одного человека из миллиона вакцинированных. Однако преимущества вакцины от опасной инфекции с высоким летальным исходом перевешивали риски. Она сдерживала распространение натуральной оспы и родственной ей животной версии.

В СССР, в том числе и в Латвии, вакцинацию прекратили в январе 1980 года, и эта вакцина смогла защитить от оспы обезьян на 85%. Поэтому люди более старшего поколения защищены от болезни. Ведь до сих пор ни одного случая заражения привитого от оспы человека в мире не зарегистрировано.

Как сообщает NeatkarIgA, Латвия также готова к возможным случаям заболевания. Между тем в Латвии, Литве и Эстонии пока не зарегистрировано случаев заболевания, но если они будут, специалисты готовы реагировать.

Однако, как и два года назад, угроза связана с тем, что большая часть населения недостаточно защищена от вируса, похожего на натуральную оспу. Но это не означает, что необходимо возобновлять массовую вакцинацию. Она доступна, но не всем.

В случае, если врачи подтвердят, что человек контактировал с зараженным, в Латвии у него будет возможность сделать бесплатную вакцину, предварительно получив у своего семейного врача направление.

Вакцину также могут получить люди, входящие в группы риска, медперсонал, который вступал в тесный контакт с инфицированными, а также работники лабораторий. Пациентам из группы риска, родившимся до 1980 года, достаточно одной дозы вакцины. Остальным требуются две дозы с интервалом не менее 28 дней.

Александр ФЕДОТОВ

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