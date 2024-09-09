Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Об инцидентах с дронами состоится дискуссия в НАТО на высшем уровне: Ринкевич

Редакция PRESS 9 сентября, 2024 14:57

Новости Латвии 0 комментариев

По просьбе Латвии и Румынии дискуссия об "инцидентах с дронами" будет проведена в НАТО на высшем уровне, заявил в интервью TV24 президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Комментируя ситуацию с беспилотником, упавшим в Резекненском крае, президент Латвии сказал, что в настоящее время Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС) продолжают расследование, чтобы выяснить дополнительные подробности, но первые выводы планируется представить уже сегодня.

"Общественность ожидает как можно больше информации, но мы также должны учитывать, что есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать публично. С более широкой точки зрения мы видим, что подобные инциденты с проникновением беспилотников на территорию стран-членов НАТО, таких как Польша, Румыния и теперь Латвия, уже были", - сказал Ринкевич.

По его мнению, существует новая реальность, в которой необходимо учитывать различные типы инцидентов. Президент обратил внимание на то, что на саммитах НАТО в Вашингтоне и Вильнюсе был принят ряд решений. Ринкевис отметил, что обсуждалась необходимость усиления систем противовоздушной обороны восточного фланга НАТО, особенно стран Балтии. Также необходимо разработать более последовательную общую стратегию НАТО для противодействия этим новым угрозам. По мнению президента, нынешние алгоритмы действий должны быть унифицированы, и ответные меры должны быть гораздо более решительными.

По словам Ринкевича, пока продолжается российская агрессия в Украине, пока Украина не получает достаточной поддержки для укрепления своих систем ПВО и не снимаются ограничения на использование поставляемого оружия против России, "наглость" России будет расти. Усиливаются и российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и гражданские объекты.

Президент подчеркнул, что страны-члены НАТО должны определить один и тот же алгоритм действий, потому что иногда реакция бывает разной. По его мнению, необходимо также постоянно совершенствовать возможности Латвии, например, в борьбе с различными видами потенциальных провокационных элементов, включая средства противовоздушной обороны.

"Когда я слышу дискуссии о бюджете и желание "засунуть" под безопасность здравоохранение, культуру и что-то еще, объясняя, что все это в конечном итоге связано с безопасностью, я хочу напомнить, что развитие потенциала стоит немалых денег, и мы не можем позволить себе сейчас играть в игры, делать вид, что мы много выделяем на безопасность, но при этом что-то идет на другие цели. Поэтому в контексте бюджета эти вопросы должны быть рассмотрены", - сказал Ринкевич.

Как сообщалось, 7 сентября российский военный беспилотник залетел в Латвию из Белоруссии, а затем упал в Резекненском крае.

По данным министерства обороны Латвии, предварительная информация показала, что объект не имел "враждебных целей" в Латвии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 24 реакций
Комментарии (0) 24 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать
Загрузка

Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

Читать

Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Читать

За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес 0 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать