Об инцидентах с дронами состоится дискуссия в НАТО на высшем уровне: Ринкевич

Комментируя ситуацию с беспилотником, упавшим в Резекненском крае, президент Латвии сказал, что в настоящее время Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС) продолжают расследование, чтобы выяснить дополнительные подробности, но первые выводы планируется представить уже сегодня.

"Общественность ожидает как можно больше информации, но мы также должны учитывать, что есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать публично. С более широкой точки зрения мы видим, что подобные инциденты с проникновением беспилотников на территорию стран-членов НАТО, таких как Польша, Румыния и теперь Латвия, уже были", - сказал Ринкевич.

По его мнению, существует новая реальность, в которой необходимо учитывать различные типы инцидентов. Президент обратил внимание на то, что на саммитах НАТО в Вашингтоне и Вильнюсе был принят ряд решений. Ринкевис отметил, что обсуждалась необходимость усиления систем противовоздушной обороны восточного фланга НАТО, особенно стран Балтии. Также необходимо разработать более последовательную общую стратегию НАТО для противодействия этим новым угрозам. По мнению президента, нынешние алгоритмы действий должны быть унифицированы, и ответные меры должны быть гораздо более решительными.

По словам Ринкевича, пока продолжается российская агрессия в Украине, пока Украина не получает достаточной поддержки для укрепления своих систем ПВО и не снимаются ограничения на использование поставляемого оружия против России, "наглость" России будет расти. Усиливаются и российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и гражданские объекты.

Президент подчеркнул, что страны-члены НАТО должны определить один и тот же алгоритм действий, потому что иногда реакция бывает разной. По его мнению, необходимо также постоянно совершенствовать возможности Латвии, например, в борьбе с различными видами потенциальных провокационных элементов, включая средства противовоздушной обороны.

"Когда я слышу дискуссии о бюджете и желание "засунуть" под безопасность здравоохранение, культуру и что-то еще, объясняя, что все это в конечном итоге связано с безопасностью, я хочу напомнить, что развитие потенциала стоит немалых денег, и мы не можем позволить себе сейчас играть в игры, делать вид, что мы много выделяем на безопасность, но при этом что-то идет на другие цели. Поэтому в контексте бюджета эти вопросы должны быть рассмотрены", - сказал Ринкевич.

Как сообщалось, 7 сентября российский военный беспилотник залетел в Латвию из Белоруссии, а затем упал в Резекненском крае.

По данным министерства обороны Латвии, предварительная информация показала, что объект не имел "враждебных целей" в Латвии.