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Нужна помощь бродячим животным? Координаты новой службы

© LETA 7 мая, 2025 17:25

Новости Латвии 0 комментариев

Рижское самоуправление договорилось с обществом "Служба спасения животных" об оказании помощи бродячим животным, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Как сообщалось, победившее в закупке ООО "Социальное предприятие Zoopolicija.lv" с 1 мая отказалось выполнять заключенные договоры о поимке и доставке бродячих и оставшихся без хозяина собак и кошек в приют для животных и об уходе за оказавшимися в беспомощном состоянии дикими животными.

Поэтому самоуправление обратилось к потенциальным поставщикам услуг и договорилось о временном сотрудничестве с обществом "Служба спасения животных".

Такой порядок будет действовать до тех пор, пока не завершатся закупки.

В праздничные выходные с 1 по 5 мая общество "Служба спасения животных" в соответствии с запросом от единого колл-центра самоуправления обеспечило семь выездов, оказав необходимую помощь собакам, кошкам и другим животным.

Самоуправление сообщит ООО "Социальное предприятие Zoopolicija.lv", что оно со своей стороны прекращает договор и по условиям договора применит к предприятию неустойку.

В ближайшее время самоуправление объявит новые закупки.

Услуги приюта для животных Рижскому самоуправлению продолжают обеспечивать общество "Пансион животных "Ulubele"" и ООО "Социальное предприятие "Ulubele"".

Жители могут сообщить о нуждающихся в помощи животных в единый круглосуточный колл-центр Рижского самоуправления по телефону 8000 1201.

Как сообщалось, "Социальное предприятие Zoopolicija.lv" перед праздниками распространило информацию о том, что с мая больше не будет реагировать на вызовы о бродячих, травмированных или беспомощных животных в Рижском самоуправлении.

В компании пояснили, что "Zoopolicija" больше не будет принимать вызовы по Риге, так как для выполнения обязанностей предприятию не хватает сотрудников и средств, а также больше нет оснований для сотрудничества, и что за сложившуюся ситуацию несет ответственность Рижское самоуправление из-за безответственных и нелогичных действий его чиновников.

"Zoopolicija" подчеркивает, что спасение жизни - не бесплатное: каждый вызов, переезд, операция или укол стоят дорого, приюты в ночное время животных не принимают, а чиновники Рижской думы ликвидировали круглосуточную приемную стационара.

"Социальное предприятие Zoopolicija.lv" утверждает, что сейчас ведется кампания по очернению предприятия, чем причиняется существенный вред его репутации и эмоциональному здоровью сотрудников.

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