«Но ребёнок еще не готов!» Соцсети обсуждают предложение министра — сократить время декретного отпуска

По его словам, отпуск по уходу за ребенком может быть сокращен на полгода, то есть составлять всего один год.

Однако это можно будет сделать только в том случае, если для детей с годовалого возраста будут организованы детские сады или услуги няни. Это позволило бы родителям как можно скорее вернуться на рынок труда.

«Нам важно смотреть в будущее, чтобы у нас было достаточно людей на рынке труда, чтобы мы могли обеспечить ту же пенсионную систему и ту же долю солидарности, которую сегодняшние работники платят за сегодняшних пенсионеров», - пояснил министр.

В социальных сетях уже активно обсуждают предложение министра.

bērns nav gatavs 1.5 gadiņā iet uz dārziņu, kur nu vēl 1 gadiņā, pilnīgi ārprāts!!!

es meitu vēl baroju ar krūti līdz 1.8 g un 2 gadiņos tikai uz pusdieniņu laidu mājdārziņā, nespēju iztēloties, ja būtu jālaiž tik mazu mazulīti pic.twitter.com/GNwWHOEDG8 — Laura Ansone (@laura_lapsa) September 25, 2024

Одна из матерей написала следующее: «Ребенок не готов идти в детский сад в 1,5 года, а тем более в 1 год, абсолютное безумие!!! Я кормила свою дочь грудью до 1,8 года и только в 2 года выпустила ее в сад. Я не могу представить, что придется выпускать такого маленького ребенка», - говорит Лаура.

Однако в комментариях к её публикации многие отметили, что в других странах Европы отпуск по уходу за ребенком еще короче - около полугода или даже нескольких недель.