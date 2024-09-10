Не заморозить, а сократить! Сколько в прошлом году получали боссы госпредприятий

Как рассказал программе Латвийского телевидения de facto Эдгар Ринкевич, у него нет намерения повлиять на конкурс членов правления будущего "Латвийского общественного СМИ". Но если Сейм поддержит предложенные президентом поправки к закону, то и их зарплата будет заморожена.

Государству принадлежат доли капитала в 74 предприятиях. При этом в 62 из них - полностью, и там размер вознаграждения членов правления ограничен законом: это средняя зарплата в стране, умноженная на 10. Таким образом, потолок сейчас составляет около 15 тысяч. Правда, не считая премий. Председатель правления может получать на 10% больше.

Программа de facto заглянула в некоторые из деклараций должностных лиц за 2023 год. Руководителю Latvenergo Мартиньшу Чаксте в прошлом году выплачено 200 тыс. евро. Ежемесячное вознаграждение еще четверых членов правления составило примерно 15 тыс. евро. Комментировать зарплату и возможное желание государства заморозить ее руководство Latvenergo не пожелало. "Сейчас воздержимся от комментариев - до конкретных решений", - написал передаче директор по коммуникации Latvenergo Андрис Сикснис.

Руководителю Latvijas valsts meži Петеру Путниньшу в прошлом году платили около 13 тыс. в месяц, одному из членов правления - Марису Кузмину - около 17 тыс. Руководитель Augstsprieguma tīkls (уже покинувшая должность) Гунта Екабсоне в прошлом году получала примерно 14 тыс. в месяц, три члена правления - около 11,5 тыс.