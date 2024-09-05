Не прошло и года: отвалилась часть потолка в новом спортивном манеже Daugava в Риге

«Для безопасного дальнейшего использования парковки поврежденная территория сразу же была оцеплена. Об этом также был проинформирован подрядчик строительных работ — AS UPB. На небольшом участке парковки, примерно в полтора квадратных метра, оторвались теплоизоляционные панели из каменной ваты. Это очень легкий отделочный материал, никаких других повреждений не было», — сказал глава отдела развития и обслуживания инфраструктуры Latvijas Nacionālais sporta centrs Мартиньш Таубе.

В Государственном бюро по надзору за строительством сообщили, что их специалисты уже выехали и обследовали место падения утеплителя. Заключение бюро о том, почему отвалились потолочные панели, будет доступно позже. пока строительная компания UPB планирует произвести гарантийный ремонт.

«На парковке легкоатлетического манежа стадиона Daugava на небольшом участке площадью около полутора квадратных метров оторвались теплоизоляционные панели из каменной ваты. Это отделочный материал, который очень легкий по весу, поэтому ни припаркованные на парковке автомобили, ни напольное покрытие не пострадали. Поврежденная часть потолка будет отремонтирована по гарантии строительного подряда, одновременно будет проверено техническое состояние остальных потолочных панелей», — сказала консультант по коммуникациям AS UPS Иева Стуре.

Как говорят строители, подрядчик уже связался с субподрядчиком — тот начнет ремонтные работы на этой неделе. К выходным их планируют закончить.