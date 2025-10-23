Не пристегнул ремень — погиб! Полиция подсчитала жертвы на дорогах

Около восьми часов утра в волости Планю, Валмиерского края, водитель Volkswagen Transporter не смог выбрать безопасную скорость. На повороте машину занесло, она съехала в кювет и перевернулась. Водитель, который, по предварительным данным, не был пристёгнут ремнём безопасности, погиб на месте. Ещё трое пассажиров получили травмы и доставлены в больницу.

Поздно вечером, около 21:20, в посёлке Спроги ( Залвская волость, Айзкраукльский край) водитель автомобиля Ford сбил женщину, которая находилась на проезжей части. Пострадавшая скончалась до прибытия скорой помощи.

По обоим случаям начато уголовное производство. Полиция выясняет все обстоятельства трагедий.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий. Из них в 15 авариях есть пострадавшие, а две закончились гибелью людей.

Всего за день полицейские составили 431 протокол о нарушениях ПДД, включая 189 случаев превышения скорости. Также начаты семь уголовных дел за вождение в состоянии опьянения и одно — за возможное употребление наркотиков.