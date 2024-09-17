Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Не надо трогать пенсии — лучше повысить НДС: ректор ЛУ Берзиньш

© LETA 17 сентября, 2024 13:07

Новости Латвии 0 комментариев

Вместо пенсий было бы легче найти средства для бюджета за счет повышения налога на добавленную стоимость (НДС), заявил в интервью TV3 ректор Латвийского университета, экономист Гундарс Берзиньш.

Он согласен, что затрагивание пенсий является признаком проблем с финансированием в стране. Эксперт подчеркнул, что так подходить к пенсиям неправильно. Прежде всего потому, что это дает сигнал о том, что ответственность за свое будущее переходит от отдельного человека к государству. "В долгосрочной перспективе мы говорим, что не доверяем государству, но сейчас нас просят переложить часть расходов на сторону государства", - сказал Берзиньш.

Он подчеркнул, что если это превратится из краткосрочного решения в нечто долгосрочное, то можно будет с уверенностью сказать, что это была большая ошибка. Берзиньш считает, что людям необходимо предоставить возможность самим решать, куда инвестировать свои средства, а также предоставить для этого различные элементы мотивации. 

По мнению Берзиньша, НДС будет самым простым налогом и с наиболее разумной отдачей, в случае его повышения можно будет получить необходимые средства для бюджета, не затрагивая второй уровень пенсий. 

Это приведет к тому, что те, кто потребляет больше, будут платить больше НДС, и наоборот. "Можно было бы пойти еще дальше - по отдельным группам товаров, например, продуктам питания, снизить его, гарантируя, что повышение НДС для людей с низкими доходами мало на них повлияет, а те, у кого высокий уровень потребления, будут платить больше НДС", - сказал он. Берзиньш пояснил.

Уже сообщалось, что министр финансов Арвилс Ашераденс заявил на пресс-конференции 6 сентября, что предлагаемый перевод взносов со второго на первый пенсионный уровень не причинит ущерба гражданам.

В целях компенсации снижения доходов бюджета, вызванного изменением налогов на рабочую силу, предложение предусматривает перевод взносов в размере одного процентного пункта из накопительной пенсионной системы, или второго уровня, на первый уровень пенсий.

Ашераденс пояснил, что это позволит снизить налоги на рабочую силу, а также улучшить размер будущих пенсий.

Если взносы второго уровня также могут понести потери и вложенный капитал может уменьшиться, как это чаще всего происходило в последние годы, то пенсионный капитал государства первого уровня индексируется каждый год, имеет ограниченную минимальную индексацию и не может уменьшаться. Ашераденс объяснил. Вложения в капитал первого пенсионного уровня пока оказались существенно более выгодными, чем в капитал второго уровня, сказал министр.

Ашераденс подчеркнул, что человек ничего не теряет, так как эти перечисленные взносы будут учтены и рассчитаны в индивидуальном пенсионном капитале каждого жителя, тем самым увеличивая размер прогнозируемой будущей пенсии.

Министр добавил, что это решение будет рассчитано на три-четыре года, а затем будет переоценено в контексте бюджета и возможного возврата к существующему уровню взносов второго уровня.

Также сообщается, что со следующего года планируется повысить ставку подоходного налога с населения, установить фиксированный и более высокий необлагаемый минимум, а также повысить минимальную заработную плату.

Также было объявлено, что компания по управлению инвестициями «Indexo» предложила на платформе общественного участия «Manabalss.lv» инициативу о неснижении второго уровня пенсионных взносов. Под инициативой собрано более 18 тысяч подписей.

В инициативе "Индексо" говорится, что сегодняшние краткосрочные расходы бюджета недопустимо финансировать за счет пенсий граждан.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 5 реакций
Комментарии (0) 5 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать
Загрузка

Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

Читать

Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Читать

За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес 0 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать