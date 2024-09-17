Не надо трогать пенсии — лучше повысить НДС: ректор ЛУ Берзиньш

Он согласен, что затрагивание пенсий является признаком проблем с финансированием в стране. Эксперт подчеркнул, что так подходить к пенсиям неправильно. Прежде всего потому, что это дает сигнал о том, что ответственность за свое будущее переходит от отдельного человека к государству. "В долгосрочной перспективе мы говорим, что не доверяем государству, но сейчас нас просят переложить часть расходов на сторону государства", - сказал Берзиньш.

Он подчеркнул, что если это превратится из краткосрочного решения в нечто долгосрочное, то можно будет с уверенностью сказать, что это была большая ошибка. Берзиньш считает, что людям необходимо предоставить возможность самим решать, куда инвестировать свои средства, а также предоставить для этого различные элементы мотивации.

По мнению Берзиньша, НДС будет самым простым налогом и с наиболее разумной отдачей, в случае его повышения можно будет получить необходимые средства для бюджета, не затрагивая второй уровень пенсий.

Это приведет к тому, что те, кто потребляет больше, будут платить больше НДС, и наоборот. "Можно было бы пойти еще дальше - по отдельным группам товаров, например, продуктам питания, снизить его, гарантируя, что повышение НДС для людей с низкими доходами мало на них повлияет, а те, у кого высокий уровень потребления, будут платить больше НДС", - сказал он. Берзиньш пояснил.

Уже сообщалось, что министр финансов Арвилс Ашераденс заявил на пресс-конференции 6 сентября, что предлагаемый перевод взносов со второго на первый пенсионный уровень не причинит ущерба гражданам.

В целях компенсации снижения доходов бюджета, вызванного изменением налогов на рабочую силу, предложение предусматривает перевод взносов в размере одного процентного пункта из накопительной пенсионной системы, или второго уровня, на первый уровень пенсий.

Ашераденс пояснил, что это позволит снизить налоги на рабочую силу, а также улучшить размер будущих пенсий.

Если взносы второго уровня также могут понести потери и вложенный капитал может уменьшиться, как это чаще всего происходило в последние годы, то пенсионный капитал государства первого уровня индексируется каждый год, имеет ограниченную минимальную индексацию и не может уменьшаться. Ашераденс объяснил. Вложения в капитал первого пенсионного уровня пока оказались существенно более выгодными, чем в капитал второго уровня, сказал министр.

Ашераденс подчеркнул, что человек ничего не теряет, так как эти перечисленные взносы будут учтены и рассчитаны в индивидуальном пенсионном капитале каждого жителя, тем самым увеличивая размер прогнозируемой будущей пенсии.

Министр добавил, что это решение будет рассчитано на три-четыре года, а затем будет переоценено в контексте бюджета и возможного возврата к существующему уровню взносов второго уровня.

Также сообщается, что со следующего года планируется повысить ставку подоходного налога с населения, установить фиксированный и более высокий необлагаемый минимум, а также повысить минимальную заработную плату.

Также было объявлено, что компания по управлению инвестициями «Indexo» предложила на платформе общественного участия «Manabalss.lv» инициативу о неснижении второго уровня пенсионных взносов. Под инициативой собрано более 18 тысяч подписей.

В инициативе "Индексо" говорится, что сегодняшние краткосрочные расходы бюджета недопустимо финансировать за счет пенсий граждан.