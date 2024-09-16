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Наводнения в Европе: есть погибшие, тысячи домов ушли под воду

© Deutsche Welle 16 сентября, 2024 16:55

Мир 0 комментариев

Число жертв циклона "Борис" растет: сообщается о погибших и пропавших без вести из-за наводнений в нескольких странах Европы. Тысячи людей эвакуированы, а их дома оказались под водой, сообщает Deutsche Welle.

Мощные наводнения в Центральной и Восточной Европе унесли жизни не менее 11 человек. В понедельник, 16 сентября, чешская полиция сообщила, что в реке Красовка в районе города Брунталь утонул один человек. Еще семь числятся пропавшими без вести в разных регионах страны. Кроме того, двух погибших обнаружили в затопленных домах в Австрии. Ранее было известно о восьми жертвах стихии: шесть человек погибли в Румынии, еще по одному - в Австрии и Польше. Причиной непогоды стал циклон "Борис", принесший проливные дожди, сильный ветер, а в некоторые европейские регионы - и снегопады.

"Наводнение века" в Чехии

В Чехии особенно сильно пострадали районы на северо-востоке страны: за выходные улицы городов Есеник и Опава ушли под воду. Тысячи жителей Опавы были вынуждены покинуть свои дома из-за вышедшей из берегов одноименной реки, а в Есенике сотни людей были спасены из зоны затопления с помощью лодок и вертолетов. Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал катастрофу "наводнением столетия", предупредив, что пик еще не миновал. 

"Это был апокалипсис - повсюду грязь, все разрушено", - рассказала местному телевидению мэр Есеника Зденька Блиштянова. По ее словам, центральная площадь города в какой-то момент превратилась в водную гладь, по которой проплывали автомобили. Кроме того, из-за наводнения обрушились несколько домов, а когда водные массы ушли, возникла угроза оползней.

Нижняя Австрия объявлена зоной бедствия, в Вене - транспортный коллапс

В австрийской федеральной земле Нижняя Австрия, особенно сильно пострадавшей от циклона "Борис", в ближайшие часы вновь ожидаются мощные ливни: власти предупредили, что до 17 сентября там может выпасть до 60 литров осадков на квадратный метр. Ранее в регионе прорвало две дамбы на реках Камп и Трайзен, в результате чего затопило несколько населенных пунктов. За выходные экстренные службы спасли из зоны затопления несколько сотен человек, Нижняя Австрия была объявлена зоной стихийного бедствия.

В столице Австрии Вене, со всех сторон окруженной федеральной землей Нижняя Австрия, 16 сентября возникли масштабные перебои с общественным транспортом. Многие линии метро работают лишь частично, кроме того, отменены некоторые поезда.

В Румынии затоплены тысячи домов

В Румынии до полудня 16 сентября продолжает действовать наивысший уровень угрозы наводнения, пройден ли пик - пока остается неясным. В результате паводков пострадали около шести тысяч домов, стихийное бедствие затронуло 20 муниципалитетов и восемь уездов, особенно пострадали регионы Валац, Галуй и Яссы на востоке страны. Сообщается, что среди шести жертв наводнения - в основном пожилые люди, в том числе женщины 96 и 86 лет.

В Польше из-за паводков пострадали несколько населенных пунктов на юго-западе страны, в том числе город Глухолазы, где наводнением снесло мост. Теперь угрозу наводнения объявили и во Вроцлаве. Власти города, стоящего на реке Одер, повысили меры безопасности, в том числе введя круглосуточный мониторинг дамб и каналов. Ожидается, что приливная волна достигнет Вроцлава в среду, 18 сентября. Вместе с тем власти предполагают, что нынешнее наводнение будет не таким сильным, как в 1997 году, когда треть города оказалась затоплена.

В Баварии ожидают новые дожди и повышение уровня воды

На юге Германии ситуация с наводнениями в некоторых регионах Баварии по-прежнему остается напряженной. Из-за дождливого начала недели ожидается, что уровень воды вновь повысится в Дунае в районе Пассау, в притоке Дуная Фильсе и в реке Изар близ Мюнхена. Однако такого масштабного наводнения в Баварии, как в июне, все же опасаться не стоит, считают в немецкой Службе предупреждения наводнений (HND). Предполагается, что уровень воды начнет спадать к 18 сентября.

Циклон "Борис" и наводнения в Европе

Наводнения сразу в нескольких странах Европы были вызваны циклоном "Борис", который продвигается с севера Италии. В частности, он затронул Румынию, Чехию, Польшу, Австрию, Венгрию, Словакию, Германию и Молдову.

В некоторых частях Альп в Баварии ожидается выпадение от 60 до 100 мм осадков, а Немецкая метеорологическая служба (DWD) прогнозирует первые сильные снегопады в этом году: в регионах на высоте более 1500 метров ожидается выпадение до 50 сантиметров снега.

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