НАТО опасается, что Россия в будущем cможет вести войны в космосе и при этом использовать ядерное оружие против спутников. "Нам известны сообщения о том, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе", - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, выдержки из которого в субботу, 12 апреля, публикует агентство Reuters.

Рютте отметил, что возможности Москвы в космосе на настоящий момент устарели и не соответствуют уровню Запада. "Именно поэтому развитие ядерного оружия в космосе - способ для России усилить свой потенциал. Это вызывает серьезную обеспокоенность и означало бы нарушение Договора о космосе от 1967 года ", - сказал натовский генсек.