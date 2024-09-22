Наступает астрономическая осень; когда будет метеорологическая?

Согласно данным портала timeanddate.com, это произойдет в 15:43.

Во время осеннего равноденствия оба полушария Земли получают одинаковое количество света и тепла от Солнца, день и ночь во всем мире примерно равны по длительности.

Однако 22 сентября день в Латвии еще на 12 минут длиннее ночи, а первыми сутками, когда день станет короче ночи, в этом году будет 25 сентября.

Такая разница возникает потому, что длительность дня и ночи определяется с учетом преломления света в атмосфере, а восходом и закатом называют момент, когда на горизонте появляется или исчезает верхний край, а не центр солнечного диска.

Метеорологическая осень начнется, когда как минимум пять суток подряд средняя температура воздуха будет ниже +15 градусов. Пока погодные условия в Латвии находятся на границе между метеорологическими летом и осенью; ожидается, что в последние дни сентября метеорологическая осень наступит по всей стране.