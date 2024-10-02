Наследство Вячеслава Добрынина: уже объявился внебрачный сын

Вячеслав Добрынин два раза был в браке. С первой женой Ириной он прожил 15 лет. Женщина подарила ему дочь Екатерину. Девушка решила связать себя с творчеством и закончила ВГИК. Позже вместе с матерью она переехала в США, где вышла замуж за американца Шейна Макгаффи. У Добрынина также есть двое внуков — София и Александр. Они, так же как и дедушка, хотят быть музыкантами.

Вторая супруга, тоже Ирина, не родила Вячеславу детей. Они поженились в 1985 году, женщина пробыла с композитором до последних дней его жизни.

Имущество исполнителя хита «Синий туман» будет поделено между его единственной дочерью и второй женой. «Вдова имеет право на половину как на супружескую долю, оставшееся будет наследовать на равных вместе с дочерью. Если, конечно, кто-то из наследников не откажется от наследства или не пропустит срок на его принятие», — считает эксперт Станислав Дроботов.

У Добрынина есть загородный дом в Подмосковье, где он жил в последнее время, и квартира в Москве. Благодаря тому, что Ирина архитектор, ему удалось построить красивый дом в Старой Рузе. Его стоимость оценивается в 30 миллионов рублей. В программе «Пока все дома» артист трижды показывал свое жилье.

Родственники надеются, что разногласий при делении наследства не возникнет. Но может быть сложность с внебрачным сыном Добрынина, который появлялся в телеэфире. При этом сам Вячеслав Григорьевич не отрицал, что у него мог родиться ребенок после лихих гастролей. Об этом он упоминал в своей автобиографической книге «Доктор Шлягер».

ФОТО из видео youtube