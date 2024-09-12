Налоговая реформа: работающие пенсионеры, похоже, будут получать меньше

Они одни из многих, кто следит за запланированными изменениям в налогах на рабочую силу, и тоже подсчитали, что у части пенсионеров доходы после налоговой реформы могут сократиться, но еще больше, в частности, они могут снизиться у работающих пенсионеров.

Их зарплаты не имеют необлагаемого минимума. Если ранее из них вычитались 20%, то, согласно новому замыслу правительства, теперь предполагается уплатить со всей зарплаты подоходный налог с населения в размере 25,5%.

"Я считаю, что со стороны государства подло так поступать: человек крутится, рассчитывает, не просит помощи у детей, не просит у самоуправления, не просит у государства, старается экономить, чтобы ему хватило на выживание, - все же следовало бы их поберечь и не облагать зарплату работающих пенсионеров таким большим подоходным налогом с населения - 25,5%, потому что это очень большой прирост", - сказала Байба Светлана Розенберга, отвечающая в Рижском альянсе активных пенсионеров "Rasa" за финансы.

(lsm.lv)