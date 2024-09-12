На суд с бывшим хозяином банка PNB Латвия потратила уже 6,9 млн евро

В сентябре прошлого года Государственная канцелярия в программе ТВ3 "Ничего личного" (Nekā personīga) предоставила информацию о том, что 4,5 миллиона евро были выплачены двум нанятым государством юридическим фирмам - парижской "Savoie Arbitration" и женевской "Lalive" - для оказания юридических услуг.

Йиргенсоне утверждает, что с тех пор юридической фирме «Lalive» за предоставленные юридические услуги было выплачено дополнительно около 2,4 миллиона евро, включая счет за август 2024 года, который до сих пор не оплачен. Она добавила, что выплаты произведены в соответствии с условиями заключенного договора в расчет как за ранее полученные юридические услуги, так и в оплату оказанных юридических услуг с сентября 2023 года.

При этом она подчеркнула, что с сентября 2023 года и по настоящее время ведется активная работа по подготовке письменных доводов по вопросам, обсуждаемым на очном заседании арбитражного суда.