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На следующей неделе в Латвию вернутся морозы

© LETA 17 января, 2025 14:18

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Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе температура воздуха в Латвии понизится, местами опустившись ниже нуля.

В эту субботу на большей части страны будет светить солнце, температура воздуха местами может достигать +8 градусов. В воскресенье небо будет преимущественно затянуто облаками, местами ожидается туман и дожди, температура воздуха незначительно понизится. Ветер будет дуть с запада от слабого до умеренно сильного.

В начале следующей недели ожидается температура воздуха в пределах -2..+4 градусов. Начиная с середины недели, в некоторых регионах страны столбик термометра иногда может опускаться ниже -5 градусов. Временами ожидаются осадки, часть страны накроет снежный покров.

В ближайшее время не прогнозируется сильных циклонов, которые могли бы принести обильные осадки и сильный ветер. Уровень воды в реках снизится.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие пять недель средняя температура воздуха в Латвии ожидается на три-четыре градуса выше нормы, а количество осадков прогнозируется около или ниже нормы. 

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