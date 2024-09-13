На следующей неделе ожидается сухая и теплая погода

В предстоящие выходные в Курземе ожидается облачная погода, в других регионах страны будет более солнечно. В субботу пройдут кратковременные дожди, местами сильные грозовые ливни, а в воскресенье на большей части территории страны осадков не ожидается.

Ночная температура в выходные составит +12...+17 градусов. Днем в субботу воздух прогреется до +17...+20 градусов в Курземе и до +20...+25 градусов на остальной территории страны, а в воскресенье составит от +18 градусов на севере Курземе до +26 градусов в Видземе и Латгале.

Согласно текущим прогнозам, в течение всей следующей недели будет преобладать сухая и солнечная погода. В ночные и утренние часы местами возможен туман.

В начале недели температура воздуха составит +20...+26 градусов, а к выходным понизится до +16...+21 градуса. Ночи постепенно станут холоднее, но заморозков пока не ожидается.

В следующие выходные, вероятно, начнется не только астрономическая, но и метеорологическая осень, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +15 градусов.