На праздничных выходных полиция усилит контроль на дорогах

Сотрудники Видземского регионального управления Государственной полиции разыскивают пропавшую без вести Мадару Зейлюку, 2014 года рождения, которая покинула свое место жительства в Пуйкуле Лимбажского края волости Бривземниеки. Она ушла из дома 30 апреля около 8:50 утра, и по сей день местонахождение девочки неизвестно. Она не склонна к бродяжничеству.