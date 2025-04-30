На праздничных выходных полиция усилит контроль на дорогах

Особое внимание будет уделено проверкам водителей на наличие алкогольного опьянения или употребления других опьяняющих веществ.
Усиленные проверки запланированы и на главных автодорогах страны, и на дорогах местного значения.
Государственная полиция в праздничные выходные с 1 по 5 мая будет усиленно следить за общественным порядком и безопасностью на автодорогах, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.
Особое внимание будет уделено проверкам водителей на наличие алкогольного опьянения или употребления других опьяняющих веществ.
Усиленные проверки запланированы и на главных автодорогах страны, и на дорогах местного значения.
Это скандал, если на не самых успешных предприятиях увеличить зарплаты, заявил в среду журналистам после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Эдгар Ринкевич.
Это скандал, если на не самых успешных предприятиях увеличить зарплаты, заявил в среду журналистам после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Эдгар Ринкевич.
В праздничные дни мая изменится режим работы Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS), как следует из информации на сайте больницы.
В праздничные дни мая изменится режим работы Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS), как следует из информации на сайте больницы.
Сотрудники Видземского регионального управления Государственной полиции разыскивают пропавшую без вести Мадару Зейлюку, 2014 года рождения, которая покинула свое место жительства в Пуйкуле Лимбажского края волости Бривземниеки. Она ушла из дома 30 апреля около 8:50 утра, и по сей день местонахождение девочки неизвестно. Она не склонна к бродяжничеству.
Сотрудники Видземского регионального управления Государственной полиции разыскивают пропавшую без вести Мадару Зейлюку, 2014 года рождения, которая покинула свое место жительства в Пуйкуле Лимбажского края волости Бривземниеки. Она ушла из дома 30 апреля около 8:50 утра, и по сей день местонахождение девочки неизвестно. Она не склонна к бродяжничеству.
Министр сельского хозяйства Армандс Краузе сообщил, что в связи с приближением ящура к границе Латвии на дорогах страны будет введен ветеринарный контроль.
Министр сельского хозяйства Армандс Краузе сообщил, что в связи с приближением ящура к границе Латвии на дорогах страны будет введен ветеринарный контроль.
Европе будет сложно сформировать даже 25-тысячный контингент в качестве "сил сдерживания" в Украине, поскольку армии европейских стран недоукомплектованы и недофинансированы. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщила The Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями министров обороны и военными начальниками европейских государств касательно планов создания миротворческого контингента "коалиции желающих".
Европе будет сложно сформировать даже 25-тысячный контингент в качестве "сил сдерживания" в Украине, поскольку армии европейских стран недоукомплектованы и недофинансированы. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщила The Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями министров обороны и военными начальниками европейских государств касательно планов создания миротворческого контингента "коалиции желающих".
Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) в среду избрал Аниту Брауну главным редактором VSIA «Latvijas Sabiedriskais medijs» (Латвийские общественные СМИ - LSM) на пятилетний срок, сообщила агентству LETA пресс-секретарь SEPLP Байба Беате Шлея.
Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) в среду избрал Аниту Брауну главным редактором VSIA «Latvijas Sabiedriskais medijs» (Латвийские общественные СМИ - LSM) на пятилетний срок, сообщила агентству LETA пресс-секретарь SEPLP Байба Беате Шлея.
Цены на золото бьют рекорды, спрос на металл растет. Стоит ли частному инвестору задуматься о покупке или момент уже упущен?
Цены на золото бьют рекорды, спрос на металл растет. Стоит ли частному инвестору задуматься о покупке или момент уже упущен?