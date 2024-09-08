На Паралимпийских играх в Париже Латвия завоевала четыре медали; в воскресенье вечром — закрытие

Церемония состоится в воскресенье, 8 сентября, на стадионе Stade de France в Париже, в 21:30 по латвийскому времени. Ее будет транслировать в прямом эфире ЛТВ.

Знаменосец команды был выбран тайным голосованием всей латвийской делегации.

"Мне кажется, это здорово, что большинство команды доверила мне эту честь, это большой почет", - цитирует ЛПК слова Дзилны.

На мероприятии паралимпийский флаг передадут устроителю следующих игр - американскому городу Лос-Анджелесу.

Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября, в них участвовало около 4400 спортсменов из 186 стран.

Латвии две золотых медали принес латвийский конник Рихард Сникус со своим конем King of the Dance. Диана Круминя (на фото) стала чемпионкой по метанию копья, а Айгарс Апинис завоевал серебряную медаль в метании диска.

На играх Латвию представляли Айгарс Апинис, Диана Круминя, Эмиль Дзилна и Райво Максимс (все - легкая атлетика), Оскар Гайлишс (велоспорт), Юрий Семенов (плавание), Маргита Канопка (пулевая стрельба) и Рихард Сникус (конный спорт).

Прошедший квалификацию для участия в играх Эдгар Бергс по состоянию здоровья в играх не участвовал.