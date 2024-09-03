На кону 300 миллионов евро: чего хочет добиться airBaltic, выходя на биржу?

«Домашняя работа» перед выходом на биржу

На пресс-конференции Министерство сообщения и руководство airBaltic объяснили недавнее решение уменьшить основной капитал компании почти на полмиллиарда евро (которое в отсутствии разъяснений вызвало беспокойство общественности).

Министр сообщения Каспар Бришкенс («Прогрессивные») заверил, что коррекция основного капитала не ведет к потери стоимости для государства.

«У предприятия сейчас исключительно большой основной капитал, свыше 600 млн евро, но в то же время есть исторически накопленные убытки. В данном случае с уменьшением основного капитала получается один класс акций (вместо нынешних четырех), который затем котируется на бирже, и одновременно уменьшается этот накопленный объем убытков», — сказал он, добавив, что собственный капитал, показывающий общий объем вложенного капитала, при этом не меняется.

Министр также заверил, что значение airBaltic для экономики велико: речь идет примерно о 2% ВВП. В налогах предприятие заплатило около 400 млн евро.

Председатель совета airBaltic Клав Васкс заявил, что сумма, на которую планируется уменьшить основной капитал — 571,293 млн евро (до 25,179 млн евро)— выглядит большой, но размер капитала не меняет ценность компании.

Руководство предприятия утверждает, что этот шаг был частью «домашней работы» перед выходом на биржу.

Анонсирован «позитивный сюрприз»

Финансовый директор airBaltic Витолд Яковлевс сообщил, что снижение основного капитала — процесс математический; в результате четыре категории акций с разной номинальной стоимостью будут приравнены к наименьшей номинальной стоимости, которая составляет 10 центов.

Он заверил, что это решение не повлияет на размер доли акционеров в капитале предприятия.

Государству после IPO надо будет сохранить в компании как минимум 25% плюс одна акция. Подобная практика существует и в других связанных с авиацией предприятиях.

Пока информация о стратегическом инвесторе не раскрывается, однако, как сказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаус, когда о нем сообщат, для общества будет «позитивный сюрприз».

На данный момент переговоры со стратегическим инвестором идут не о продаже контрольного пакета, а о получении миноритарного пакета — до или после выхода на биржу.

Руководство предприятия сообщило, что путь на биржу начали прокладывать в 2021 году, когда airBaltic получил поддержку во время пандемии Covid-19, и правление с советом компании делают все, чтобы двигаться в этом направлении.

Васкс заверил, что цель — сделать airBaltic товаром, который можно предложить на бирже. IPO может произойти до выборов президента США, отмечают в airBaltic. Планируется также сделать особое предложение для домохозяйств стран Балтии — предполагается, что любой сможет приобрести акции предприятия.

Сейчас у авиаперевозчика 1,2 млн лояльных клиентов, на которых надеется руководство. Что касается взволновавших общество решений, то министр сообщения не скрывает: коммуникация по этим вопросам могла быть выстроена получше.

Депутат Сейма, бывший министр сообщения Янис Витенбергс («Национальное объединение») в интервью Латвийскому радио заявил об отсутствии уверенности, что инвестированные государством средства будут возвращены.

Он также раскритиковал коммуникацию Каспара Бришекнса и правительство за то, что за закрытыми дверьми принято решение о снижении основного капитала airBaltic, которое затем назвали бухгалтерской операцией.

«Эта скрытность порождает сомнения. Сомнения остаются и после сегодняшней пресс-конференции: не будут ли потеряны государственные средства, не происходит ли сознательное снижение стоимости предприятия, чтобы продать его задешево. Это напоминает приватизационные схемы 1990-х, когда отдельные группы получали контроль над предприятиями по низкой цене. Не хотелось бы, чтобы такое повторилось», — сказал Витенбергс.

По его словам, нынешний стиль правительства вызывает опасения, как компания выйдет на биржу и есть ли вообще стратегический инвестор. Ответственная комиссия в Сейме планирует пригласить на заседание министра сообщения, чтобы прояснить эти вопросы, заявил политик.