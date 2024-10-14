На атмосферном фронте без перемен: синоптики обещают серые и унылые дни

Ночь ожидается пасмурной, местами с прояснениями. На большей части территории страны временами будут идти дожди. В отдельных районах возможно образование тумана. Будет дуть слабый ветер, воздух остынет до отметки +2…+7 градусов, теплее будет только в прибрежных районах, где температура воздуха понизится всего до +7…+10 градусов.

В Риге ночью тоже прогнозируется пасмурная погода, время от времени будет идти дождь. Ветер - слабый северо-западный, северный, температура воздуха понизится до +7…+9 градусов.

Хотя во вторник временами ожидаются прояснения, на большей части страны также будут идти дожди. Ветер - северо-западный, северный от слабого до умеренного, на побережье с порывами до 15 метров в секунду (м/с). Максимальная температура воздуха составит +8…+11 градусов.

В Риге днем будет преимущественно облачно, временами прогнозируются осадки. Будет дуть северо-западный, северный ветер от слабого до умеренного, порывами до 15 м/с. Воздух прогреется до +10…+11 градусов.