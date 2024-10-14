Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 14. Октября Завтра: Minna, Vilhelmine

На атмосферном фронте без перемен: синоптики обещают серые и унылые дни

© LETA 14 октября, 2024 15:30

Новости Латвии 0 комментариев

 В ближайшие сутки погода в Латвии существенно не изменится: сквозь облака время от времени будет выглядывать солнце, но временами возможен и дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночь ожидается пасмурной, местами с прояснениями. На большей части территории страны временами будут идти дожди. В отдельных районах возможно образование тумана. Будет дуть слабый ветер, воздух остынет до отметки +2…+7 градусов, теплее будет только в прибрежных районах, где температура воздуха понизится всего до +7…+10 градусов.

В Риге ночью тоже прогнозируется пасмурная погода, время от времени будет идти дождь. Ветер - слабый северо-западный, северный, температура воздуха понизится до +7…+9 градусов.

Хотя во вторник временами ожидаются прояснения, на большей части страны также будут идти дожди. Ветер - северо-западный, северный от слабого до умеренного, на побережье с порывами до 15 метров в секунду (м/с). Максимальная температура воздуха составит +8…+11 градусов.

В Риге днем будет преимущественно облачно, временами прогнозируются осадки. Будет дуть северо-западный, северный ветер от слабого до умеренного, порывами до 15 м/с. Воздух прогреется до +10…+11 градусов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Русская энергия» и концерт в Москве. Как Джаред Лето спровоцировал скандал и возмутил украинцев

Важно 16:56

Важно 0 комментариев

Украинский МИД резко отреагировал на заявление американского певца Джареда Лето из группы Thirty Seconds to Mars, который на концерте в Белграде назвал войну России против Украины «проблемой» и заявил, что хочет приехать в Санкт-Петербург, Москву и Киев, сообщает BBC.

Украинский МИД резко отреагировал на заявление американского певца Джареда Лето из группы Thirty Seconds to Mars, который на концерте в Белграде назвал войну России против Украины «проблемой» и заявил, что хочет приехать в Санкт-Петербург, Москву и Киев, сообщает BBC.

Читать
Загрузка

Министерство образования просит у СГБ проверить Самойлова на соответствие требованиям допуска к гостайне

Спорт 16:46

Спорт 0 комментариев

В Службу государственной безопасности (VDD) поступил запрос от Министерства образования и науки с просьбой оценить соответствие директора департамента спорта министерства Александра Самойлова требованиям специального разрешения на допуск к работе с гостайной, выяснило агентство LETA.

В Службу государственной безопасности (VDD) поступил запрос от Министерства образования и науки с просьбой оценить соответствие директора департамента спорта министерства Александра Самойлова требованиям специального разрешения на допуск к работе с гостайной, выяснило агентство LETA.

Читать

Житель Латвии найден мертвым в английском парке. Полиция ищет родственников

Важно 16:34

Важно 0 комментариев

Тело мужчины нашли в парке недалеко от Ливерпуля – в Саутпорте. Полиция Мерсисайда полагает, что мужчина родом из Латвии, сообщает liverpoolecho.co.uk.

Тело мужчины нашли в парке недалеко от Ливерпуля – в Саутпорте. Полиция Мерсисайда полагает, что мужчина родом из Латвии, сообщает liverpoolecho.co.uk.

Читать

Куда ветер подует: электроэнергия в Балтии подешевела на 53%

Новости Латвии 16:25

Новости Латвии 0 комментариев

 Оптовая цена электроэнергии благодаря производству на ветряных электростанциях, которое на прошлой неделе выросло почти вдвое, в Литве на прошлой неделе снизилась на 53% до 61 евро за мегаватт-час (МВтч).

 Оптовая цена электроэнергии благодаря производству на ветряных электростанциях, которое на прошлой неделе выросло почти вдвое, в Литве на прошлой неделе снизилась на 53% до 61 евро за мегаватт-час (МВтч).

Читать

ЕС больше не даст нам денег на строительство дорог: только на велосипеды и пешеходов!

Выбор редакции 16:22

Выбор редакции 0 комментариев

Вклад средств из еврофондов в латвийские дороги значительно поднял их качество. Но уже в ближайшие годы Латвия встанет перед вызовом, как это самое качество сохранить — поскольку в новом периоде планирования еврофонды нельзя будет использовать для автодорог, заявил в эфире программы «Кейс» на LSM+ руководитель Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис.

Вклад средств из еврофондов в латвийские дороги значительно поднял их качество. Но уже в ближайшие годы Латвия встанет перед вызовом, как это самое качество сохранить — поскольку в новом периоде планирования еврофонды нельзя будет использовать для автодорог, заявил в эфире программы «Кейс» на LSM+ руководитель Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис.

Читать

Изнасилования девочек и торговля людьми: трем мужчинам вынесен приговор

Важно 16:09

Важно 0 комментариев

Курземский районный суд приговорил к лишению свободы трех молодых мужчин за сексуальное насилие над несовершеннолетними, а одного из них — также за торговлю людьми, сообщила прокуратура, уточнив, что рассмотрение дела произошло в начале сентября, сообщает LSM+.

Курземский районный суд приговорил к лишению свободы трех молодых мужчин за сексуальное насилие над несовершеннолетними, а одного из них — также за торговлю людьми, сообщила прокуратура, уточнив, что рассмотрение дела произошло в начале сентября, сообщает LSM+.

Читать

Bolt Food вводит новые правила для доставки еды: какие?

Бизнес 16:03

Бизнес 0 комментариев

Платформа доставки еды Bolt Food предложит производителям еды наклейки для запечатывания упаковок с едой и будет проверять гигиену курьеров и состояние боксов для доставки, чтобы обеспечить безопасность доставляемой еды, сообщили LETA в компании.

Платформа доставки еды Bolt Food предложит производителям еды наклейки для запечатывания упаковок с едой и будет проверять гигиену курьеров и состояние боксов для доставки, чтобы обеспечить безопасность доставляемой еды, сообщили LETA в компании.

Читать