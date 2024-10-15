Муниципальной полиции оставили право самой решать: следить или нет за порядком на дорогах?

Как пишет агентство LETA, прежняя формулировка поправок, которую предлагали депутаты, гласила, что «государственная или муниципальная полиция в рамках установленной нормативными актами компетенции обеспечивает порядок на дорогах, регулирует поток транспортных средств и пешеходов, осуществляет контроль за дорожным движением и контролирует состояние дорог».

У представляющих интересы самоуправлений организаций возникли опасения, что при таких формулировках муниципальной полиции будет полностью передан надзор за безопасностью дорожного движения, что чревато серьезными рисками.

Самоуправления считают, что их полицейские должны концентрироваться на менее масштабных вопросах местного характера, а не на регулировании движения. В ассоциации крупных городов отметили, что для повышения уровня компетентности сотрудников муниципальной полиции, пришлось бы проводить специальное обучение. А это потребовало бы дополнительных вложений из муниципальных бюджетов.

В итоге члены комиссии согласились, что муниципальная полиция и впредь будет иметь право контролировать дорожное движение на конкретных территориях, если это будет необходимо — в соответствии с возможностями бюджета и в том объеме, который самоуправление может себе позволить.