Москвичу дали пять лет за «неправильный ответ» в уличном опросе о войне в Украине

О решении Могсгорсуда из зала суда сообщил корреспондент «Медиазоны». Коховец пришел на апелляцию без вещей, потому что не ожидал ужесточения приговора, сказала журналистам его адвокат Елена Шереметьева.

Выступая с последним словом в суде второй инстанции, Коховец сказал, что в момент участия в уличном опросе не знал о существовании уголовной статьи о «военных фейках», а также не думал, что видео опроса будет опубликовано.

«Если бы я знал, что они это выложат, я бы к ним, наверное, даже не подошел», — сказал он. Решение суда первой инстанции он назвал «достаточно мудрым» и попросил не ужесточать приговор, пишет «Медиазона».

В апреле этого года Останкинский суд Москвы приговорил Коховца к пяти годам принудительных работ, однако прокурор оспорил это решение и попросил назначить ему пять с половиной лет реального лишения свободы.

Дело о распространении «военных фейков» против 38-летнего москвича было возбуждено в марте 2023 года из-за его участия в уличном опросе, который еще в июле 2022 года проводило «Радио Свобода».

Корреспондент спрашивал прохожих, нужна ли, по их мнению, «разрядка напряженности между Россией и странами НАТО».

Коховец сказал на камеру, что Россия ответственна за развязывание войны в Украине и что российское руководство должно остановить эту войну.

О том, что на Коховца завели уголовное дело по статье о «военных фейках», стало известно в марте 2023 года. До суда первой инстанции он находился под подпиской о невыезде.

Вскоре обвинение ужесточили — Коховцу вменили распространение «фейков» по мотивам ненависти либо вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). В такой формулировке обвиняемому грозило до 10 лет лишения свободы.

Обвинение переквалифицировали после лингвистической экспертизы, которую провела учительница математики Наталья Крюкова и переводчик Александр Тарасов — они же были авторами экспертизы в деле по ликвидации «Мемориала», писала «Медиазона».

По версии следствия, Коховец распространял «заведомо ложную информацию» о действиях российской армии в Буче, Кременчуге и о «проведении специальной военной операции методами агрессивной войны».

Свидетелем обвинения, по данным «Медиазоны», выступал сотрудник «Жилищника» Радик Габитов, которого, как утверждается, сильно возмутила реплика Коховца в уличном опросе «Радио Свободы». Показания против Коховца он дал спустя девять месяцев после публикации интервью.

В суде первой инстанции адвокат Шереметьева говорила, что ее подзащитный «не испытывал никакой политической ненависти, он просто высказывал свое мнение».

Сам Коховец, ранее частично признавший вину, на первом суде говорил, что не согласен с пунктом о политической ненависти, и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

«Я очень сожалею, что согласился дать интервью „Радио Свобода“ летом прошлого года, не думал о таких последствиях. О том, что эти сведения не соответствуют действительности, я не знал, всю информацию тогда получал на YouTube», — говорил тогда подсудимый.

Теперь со второй попытки суд все-таки лишил свободы москвича, участвовавшего в уличном опросе.