Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Москвичу дали пять лет за «неправильный ответ» в уличном опросе о войне в Украине

© BBC 18 сентября, 2024 16:41

Мир 0 комментариев

Жителю Москвы Юрию Коховцу, осужденному весной по делу о «военных фейках», ужесточили приговор — вместо принудительных работ суд отправил его на пять лет в колонию общего режима. Дело на него завели из-за уличного опроса, который летом 2022 года проводили журналисты. Коховец выразил свое отношение к войне в Украине.

О решении Могсгорсуда из зала суда сообщил корреспондент «Медиазоны». Коховец пришел на апелляцию без вещей, потому что не ожидал ужесточения приговора, сказала журналистам его адвокат Елена Шереметьева.

Выступая с последним словом в суде второй инстанции, Коховец сказал, что в момент участия в уличном опросе не знал о существовании уголовной статьи о «военных фейках», а также не думал, что видео опроса будет опубликовано.

«Если бы я знал, что они это выложат, я бы к ним, наверное, даже не подошел», — сказал он. Решение суда первой инстанции он назвал «достаточно мудрым» и попросил не ужесточать приговор, пишет «Медиазона».

В апреле этого года Останкинский суд Москвы приговорил Коховца к пяти годам принудительных работ, однако прокурор оспорил это решение и попросил назначить ему пять с половиной лет реального лишения свободы.

Дело о распространении «военных фейков» против 38-летнего москвича было возбуждено в марте 2023 года из-за его участия в уличном опросе, который еще в июле 2022 года проводило «Радио Свобода».

Корреспондент спрашивал прохожих, нужна ли, по их мнению, «разрядка напряженности между Россией и странами НАТО».

Коховец сказал на камеру, что Россия ответственна за развязывание войны в Украине и что российское руководство должно остановить эту войну.

О том, что на Коховца завели уголовное дело по статье о «военных фейках», стало известно в марте 2023 года. До суда первой инстанции он находился под подпиской о невыезде.

Вскоре обвинение ужесточили — Коховцу вменили распространение «фейков» по мотивам ненависти либо вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). В такой формулировке обвиняемому грозило до 10 лет лишения свободы.

Обвинение переквалифицировали после лингвистической экспертизы, которую провела учительница математики Наталья Крюкова и переводчик Александр Тарасов — они же были авторами экспертизы в деле по ликвидации «Мемориала», писала «Медиазона».

По версии следствия, Коховец распространял «заведомо ложную информацию» о действиях российской армии в Буче, Кременчуге и о «проведении специальной военной операции методами агрессивной войны».

Свидетелем обвинения, по данным «Медиазоны», выступал сотрудник «Жилищника» Радик Габитов, которого, как утверждается, сильно возмутила реплика Коховца в уличном опросе «Радио Свободы». Показания против Коховца он дал спустя девять месяцев после публикации интервью.

В суде первой инстанции адвокат Шереметьева говорила, что ее подзащитный «не испытывал никакой политической ненависти, он просто высказывал свое мнение».

Сам Коховец, ранее частично признавший вину, на первом суде говорил, что не согласен с пунктом о политической ненависти, и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

«Я очень сожалею, что согласился дать интервью „Радио Свобода“ летом прошлого года, не думал о таких последствиях. О том, что эти сведения не соответствуют действительности, я не знал, всю информацию тогда получал на YouTube», — говорил тогда подсудимый.

Теперь со второй попытки суд все-таки лишил свободы москвича, участвовавшего в уличном опросе.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать
Загрузка

Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

Читать

Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Читать

За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес 0 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать