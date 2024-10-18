Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 18. Октября Завтра: Erlends, Rolanda, Rolands, Ronalds

Мобильник лучше оставить дома: советы спецслужб — путешествующим по РФ и Белоруссии

© Lsm.lv 18 октября, 2024 12:04

Новости Латвии 0 комментариев

Приближаются школьные каникулы, жители Латвии строят планы на отдых с детьми за границей — и Служба госбезопасности (VDD, СГБ) в очередной раз призывает сограждан не ездить в Российскую Федерацию и Республику Беларусь. Это страны, где для латвийцев  очень высоки риски оказаться в поле зрения разведслужб и подвергнуться попыткам вербовки, сообщает LSM+.

Возможности латвийских учреждений помочь, если вы, находясь в РФ или РБ, оказались в сложной ситуации, ограничены, указывает СГБ. В сложившейся геополитической обстановке у разведслужб этих стран мало шансов получить информацию с территории Латвии, поэтому они заинтересованы в вербовке агентов из числа латвийских жителей, приезжающих в Россию и Беларусь.

СГБ предостерегает, что при пребывании в этих странах против латвийцев могут пустить в ход угрозы, шантаж и другое давление, чтобы побудить их к сотрудничеству.    

СГБ напоминает: первая попытка наладить контакт может произойти уже на пограничном КПП — сотрудники спецслужб выдают себя за пограничников и используют другое прикрытие. Нужную информацию они способны выудить у путешественников даже в ходе обычного разговора.

На какие сомнительные факторы обращать внимание. Памятка СГБ путешественникам. 

Учитывая всё вышеперечисленное, Служба госбезопасности настоятельно рекомендует не отправляться в Россию и Беларусь. Если все же ехать приходится, СГБ призывает не брать с собой свой мобильный телефон, особенно если у вас там хранится важная рабочая или сенситивная информация. На пограничном КПП из вашего телефона могут быть получены данные, он может быть заражен шпионской программой.

Более надежный выбор — другой мобильный телефон с карточкой предоплаты, от которого после поездки можно избавиться. Не следует также брать с собой в поездку ноутбуки, планшеты, флеш-карты и другие носители данных.

В случае подозрений на контакт со спецслужбами РФ и РБ Служба госбезопасности призывает путешественников информировать об этом по круглосуточному телефону 67208964 или э-почте: info@vdd.gov.lv. Конфиденциальность гарантирована.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 17 реакций
Комментарии (0) 17 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Адажи установили «скульптуру» танка за 183 тысячи евро: Спрудс поручил разобраться

Важно 13:10

Важно 0 комментариев

В Адажи появилась скульптурная композиция в форме гусеничного бронетранспортёра на постаменте. По некоторым данным стоимость этого арт-объекта составила 183 тысячи евро. Предсказуемо,  соцсети взорвались о такой цифры, пущенной не на оборону, а на "макслу".

В Адажи появилась скульптурная композиция в форме гусеничного бронетранспортёра на постаменте. По некоторым данным стоимость этого арт-объекта составила 183 тысячи евро. Предсказуемо,  соцсети взорвались о такой цифры, пущенной не на оборону, а на "макслу".

Читать
Загрузка

Теперь — и на крыше: на автомобилях разрешили дополнительный дальний свет

Важно 13:00

Важно 0 комментариев

Изменения в регламенте техосмотра — с этого года автоводители могут легально устанавливать на свои машины дополнительный свет. С этими лампами также можно будет пройти техосмотр. Однако есть ряд условий, которые необходимо соблюсти, сообщает LSM+ в новостном выпуске. 

Изменения в регламенте техосмотра — с этого года автоводители могут легально устанавливать на свои машины дополнительный свет. С этими лампами также можно будет пройти техосмотр. Однако есть ряд условий, которые необходимо соблюсти, сообщает LSM+ в новостном выпуске. 

Читать

Подробности аварии на Лиепайском шоссе: резкое торможение не спасло

Выбор редакции 13:00

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня утром Лиепайское шоссе в районе поселка Аннас было освещено огнями аварийных служб, так как два автомобиля попали в серьезное столкновение. Движение на участке, где произошла трагическая авария, было полностью перекрыто, и людям приходилось пользоваться объездными путями, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Сегодня утром Лиепайское шоссе в районе поселка Аннас было освещено огнями аварийных служб, так как два автомобиля попали в серьезное столкновение. Движение на участке, где произошла трагическая авария, было полностью перекрыто, и людям приходилось пользоваться объездными путями, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

Продавали неразрешенные добавки: PTAC заблокировал работу торговавшего БАДами интернет-магазина

Важно 12:50

Важно 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) ограничил доступ к сайту «sportnet.lv» компании «S-line», которая продает в Латвии несанкционированные пищевые добавки, сообщили агентству LETA представители PTAC.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) ограничил доступ к сайту «sportnet.lv» компании «S-line», которая продает в Латвии несанкционированные пищевые добавки, сообщили агентству LETA представители PTAC.

Читать

Более долгий учебный год — за и против

Новости Латвии 12:45

Новости Латвии 0 комментариев

Родители рекомендуют сократить летние школьные каникулы на полтора месяца, а осенние, зимние и весенние каникулы продлить на неделю. На платформе "Mana balss" они указывают на проблему присмотра за детьми летом и слишком большие перерывы в обучении.

Родители рекомендуют сократить летние школьные каникулы на полтора месяца, а осенние, зимние и весенние каникулы продлить на неделю. На платформе "Mana balss" они указывают на проблему присмотра за детьми летом и слишком большие перерывы в обучении.

Читать

Минблаг несколько лет запрашивал из бюджета необоснованно большие средства: ревизия Госконтроля

Важно 12:26

Важно 0 комментариев

Министерство благосостояния при планировании бюджета на протяжении нескольких лет запрашивало необоснованно большие средства на выплату пособий по гарантированному минимальному дохода (ГМД), пришел к выводу Госконтроль в ходе ревизии.

Министерство благосостояния при планировании бюджета на протяжении нескольких лет запрашивало необоснованно большие средства на выплату пособий по гарантированному минимальному дохода (ГМД), пришел к выводу Госконтроль в ходе ревизии.

Читать

Грузовикам запретят проезд по улице Пернавас в Риге

Новости Латвии 12:13

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 ноября по улице Пернавас в Риге будет запрещено транзитное движение грузовых автомобилей, сообщили агентству ЛЕТА в департаменте коммуникации Рижской думы.

С 1 ноября по улице Пернавас в Риге будет запрещено транзитное движение грузовых автомобилей, сообщили агентству ЛЕТА в департаменте коммуникации Рижской думы.

Читать