Мобильник лучше оставить дома: советы спецслужб — путешествующим по РФ и Белоруссии

Возможности латвийских учреждений помочь, если вы, находясь в РФ или РБ, оказались в сложной ситуации, ограничены, указывает СГБ. В сложившейся геополитической обстановке у разведслужб этих стран мало шансов получить информацию с территории Латвии, поэтому они заинтересованы в вербовке агентов из числа латвийских жителей, приезжающих в Россию и Беларусь.

СГБ предостерегает, что при пребывании в этих странах против латвийцев могут пустить в ход угрозы, шантаж и другое давление, чтобы побудить их к сотрудничеству.

СГБ напоминает: первая попытка наладить контакт может произойти уже на пограничном КПП — сотрудники спецслужб выдают себя за пограничников и используют другое прикрытие. Нужную информацию они способны выудить у путешественников даже в ходе обычного разговора.

На какие сомнительные факторы обращать внимание. Памятка СГБ путешественникам.

Учитывая всё вышеперечисленное, Служба госбезопасности настоятельно рекомендует не отправляться в Россию и Беларусь. Если все же ехать приходится, СГБ призывает не брать с собой свой мобильный телефон, особенно если у вас там хранится важная рабочая или сенситивная информация. На пограничном КПП из вашего телефона могут быть получены данные, он может быть заражен шпионской программой.

Более надежный выбор — другой мобильный телефон с карточкой предоплаты, от которого после поездки можно избавиться. Не следует также брать с собой в поездку ноутбуки, планшеты, флеш-карты и другие носители данных.

В случае подозрений на контакт со спецслужбами РФ и РБ Служба госбезопасности призывает путешественников информировать об этом по круглосуточному телефону 67208964 или э-почте: info@vdd.gov.lv. Конфиденциальность гарантирована.