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Моббинг, боссинг, прессинг — разве что не бьют уже: молодые врачи жалуются на русских пациентов и коллег

Редакция PRESS 21 октября, 2024 21:08

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При поступлении в ординатуру молодые врачи часто сталкиваются с психоэмоциональным насилием и принуждением использовать русский язык в общении, рассказал в понедельник в программе «Крустпунктс» Латвийского радио руководитель Латвийской ассоциации молодых врачей Янис Ветра, сообщает LETA.

Он пояснил, что молодые врачи часто сталкиваются с конфликтными ситуациями в своей рабочей среде, в частности с моббингом и боссингом со стороны других, часто более старших, коллег.

По мнению Ветры, ответственность за решение конфликтных ситуаций и случаев насилия должна лежать на руководстве больницы. Иногда руководство ссылается на малое количество жалоб и на то, что раньше не слышало о случаях насилия, как на оправдательную причину не разбираться с подобными ситуациями, говорит доктор.

Глава ассоциации призвал молодых коллег писать жалобы в случае обнаружения психоэмоциональных нарушений. В то же время Ветра признал, что «это шаг, который требует смелости и уверенности в том, что за ним не последуют санкции или очередной раунд переговоров».

В некоторых медицинских учреждениях также было обнаружено, что коллеги и пациенты предпочитают общаться на русском языке в рабочей обстановке, чтобы обсудить важные рабочие и медицинские вопросы. Эта проблема наблюдалась в некоторых местах, и в основном в общении с пациентами и их родственниками, говорит Ветра.

Данные опроса ассоциации показали, что треть опрошенных молодых врачей признались, что вообще не знают русского языка, а среди студентов-медиков это подтвердила половина респондентов. Всего в опросе приняли участие 1800 студентов-медиков и молодых врачей.

По словам Ветры, культура использования языка пока не изменилась, но это происходит. Разговоры в обществе об этой проблеме помогли молодым врачам понять, что такая ситуация неприемлема, считает глава ассоциации. Ветра также подчеркнул, что молодые специалисты имеют право настаивать на том, чтобы общение по важным для их работы вопросам происходило на латышском языке.

Существующие правила и изменения в законе о правах пациентов помогают разрешить конфликтные ситуации, связанные с использованием языка и вопросами перевода между врачом и пациентом, а также в общении с коллегами, сказал Ветра.

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