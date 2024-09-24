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Мирные переговоры по Украине: что по мнению Бюро по защите Сатверсме может подорвать нынешнюю международную систему?

Редакция PRESS 24 сентября, 2024 14:31

Мир 0 комментариев

Мирные переговоры, в результате которых Россия узаконит свой контроль над оккупированными территориями Украины, значительно подорвут нынешнюю международную систему, в том числе доверие и престиж западных стран как главных хранителей порядка, пишет Бюро по защите Сатверсме (БЗС) в своей последней статье.

БЗС напоминает, что с момента полномасштабного вторжения в Украину между Россией и Украиной прошло несколько раундов переговоров при участии нескольких посредников, но до сих пор они не принесли результатов, выходящих за рамки обмена военнопленными.

БЗС поясняет, что на вероятность мирных переговоров и их потенциальный результат влияет целый ряд факторов.

Хотя в боевых действиях непосредственно участвуют две страны, косвенные последствия войны сказываются на гораздо большем числе государств. Это означает, что на ход войны, а значит, и на начало мирных переговоров, могут прямо или косвенно повлиять другие страны, пишет БЗС.

Основным фактором, напрямую влияющим на готовность и заинтересованность вовлеченных сторон начать переговоры, является ситуация на фронте, отмечают в бюро. В условиях войны воюющие стороны просчитывают, какие инструменты лучше подходят для достижения желаемых целей в той или иной ситуации.

В БЗС отмечают, что уверенность в своей способности достичь политических целей военным путем подрывает интерес к переговорам. Кроме того, превосходство и инициатива на линии фронта означают большую способность навязать условия, выгодные другой стороне, поскольку более слабая сторона более склонна прекратить военные действия, отмечают эксперты.

Поэтому для начала и развития мирных переговоров необходимо, чтобы стороны поняли, что это приемлемый инструмент для защиты своих интересов и достижения своих целей, отмечают в бюро.

В контексте мирных переговоров БЗС считает важным отметить Стамбульские мирные переговоры между Россией и Украиной, которые состоялись в апреле 2022 года при посредничестве Турции. В ходе переговоров стороны достигли первоначального соглашения о будущем статусе Украины - военный нейтралитет, сокращение вооруженных сил, но возможность вступления в Европейский союз (ЕС), а статус Крыма, Донецка и Луганска будет рассмотрен в ходе дальнейших переговоров.

Так называемое Стамбульское коммюнике - это проект соглашения, на который российские официальные лица, включая Владимира Путина, регулярно ссылаются в своих заявлениях, напоминает БЗС. Таким образом Россия заявляет о своей готовности к переговорам, одновременно ссылаясь на переговорный процесс, который больше не отражает текущую ситуацию, говорится в сообщении ведомства.

В БЗС также поясняют, что на фактические уступки Украины в данном случае повлиял местный и международный контекст: всего через полтора месяца после начала полномасштабного вторжения существовала неуверенность в способности Украины успешно защищаться, а также в желании и способности западных стран оказать Украине необходимую военную и экономическую поддержку. На это также повлияло обнародование информации о преступлениях, совершенных российскими войсками на оккупированных территориях, что имело последствия как для украинского, так и для западного общества: стало ясно, чему подвергнется население других оккупированных территорий.

Вторым фактором, влияющим на начало, ход и конечную реализацию мирных переговоров, является поддержка вовлеченных обществ, подчеркивает БЗС. Отношение общества к мирным переговорам придает легитимность официальным лицам, участвующим в переговорном процессе от имени государства, а общественная поддержка или ее отсутствие отражает не только внутриполитическую ситуацию, но и способность государства реализовать то, что решено на переговорах.

Социологические данные, полученные в марте этого года, иллюстрируют сложную ситуацию: 43% украинской общественности выступают за мирные переговоры с Россией. Однако большинство населения выступает против идеи отказа от членства в Европейском союзе (ЕС) или НАТО, а также категорически против предложения сократить численность и возможности украинских вооруженных сил, отмечают в БЗС.

Данные также показывают, что украинская общественность не готова мириться с несправедливым, по ее мнению, миром: большинство населения признает, что готово потребовать смены правительства в такой ситуации, говорится в публикации БЗС.

"Таким образом, процесс мирных переговоров несет в себе сложное внутриполитическое измерение, в котором общественность участвует как одна из заинтересованных сторон в дебатах о том, что такое справедливый мир. Переговорное урегулирование, лишенное общественной поддержки, может способствовать возникновению чувства обиды и недовольства, которое, в свою очередь, может проявиться не только внутри страны, но и во внешней политике, например, в призывах к проведению агрессивной или реваншистской внешней политики", заключает БЗС.

В этом контексте БЗС пишет, что деполитизация российского общества в сочетании с монополией государства на информационное пространство означает, что общество потенциально более готово принять позицию Кремля. Окончание войны без полной капитуляции Украины вызовет сопротивление в некоторых кругах, но общая тенденция российского общества к принятию позиций Кремля возобладает, прогнозирует БЗС.

БЗС также подчеркивает, что приостановка или прекращение войны ставит перед Россией серьезные долгосрочные внутриполитические проблемы, такие как демобилизация солдат или планирование государственного бюджета.

В то же время БЗС подчеркивает, что позиция Украины в войне тесно связана с политическими ресурсами ее международных партнеров, и что настроения западной общественности, включая элиту, в отношении Украины могут оказать непосредственное давление в пользу скорейшего начала мирных переговоров и более быстрого достижения компромисса.

"Украина четко осознает свое неудобное положение, и часть публичной дипломатии Украины с февраля 2022 года была направлена непосредственно на западные общества с целью объяснить им, почему Украина нуждается в поддержке. Одной из целей вторжения Украины в Курскую область летом 2024 года была прямая демонстрация своих наступательных возможностей, чтобы не дать укорениться мнению о том, что Украина проигрывает", - отмечают в БЗС.

Также БЗС отмечает, что у России более высокая толерантность к риску, то есть готовность идти на риск эскалации. В отличие от этого логика действий западных стран сосредоточена на контроле над эскалацией и необходимости избегать незапланированной эскалации.

"Россия давно пытается использовать эту асимметрию против западных обществ, и нет оснований полагать, что она прекратит это в ближайшее время, хотя до сих пор это не приносило явных выгод", - отмечают в БЗС.

Анализируя последствия, БЗС отмечает, что мирные переговоры, ведущие к узакониванию контроля России над оккупированными украинскими территориями, создадут опасный прецедент того, что неспровоцированная агрессия ядерной державы, включающая военные преступления против другого государства, не будет остановлена или четко наказана.

"Такой прецедент не означал бы немедленного повторения сценария в других странах мира, но он существенно подорвал бы доверие и престиж нынешней международной системы, включая западные державы как главных исполнителей правил", - говорит в заключении БЗС.

БЗС напоминает, что война была вызвана внешнеполитическими интересами России и долгосрочный мир неизбежно требует изменения политической ориентации России, о чем в настоящее время не может быть и речи, а украинская общественность также относится к этому скептически.

Соответственно, БЗС приходит к выводу, что общая ситуация динамична и невозможно четко предсказать начало, ход и успешное завершение переговорного процесса.

БЗС также подчеркивает, что переговоры и боевые действия не являются взаимоисключающими - они могут происходить одновременно, что влияет на переговорные позиции. На переговорный процесс могут влиять, в том числе инициировать, третьи стороны, однако окончательное решение о результатах и их реализации принадлежит России и Украине.

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