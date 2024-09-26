Министр: бюджеты самоуправлений в будущем году вырастут на 220-230 миллионов евро

Если смотреть на процентное изменение, то это 10-процентный рост по сравнению с прошлым годом", - сказала министр. Наименьший прирост среди самоуправлений составит 7%, что все равно значительно выше, чем в предыдущем периоде, когда некоторые самоуправления имели прирост бюджета всего на 1-2% до выплат из Фонда выравнивания, рассказала Берзиня.

"Таким образом, в следующем году, хотя общая бюджетная ситуация в стране непростая, потребности самоуправлений были учтены, и они могут чувствовать себя в относительной безопасности", - сказала министр.

На вопрос, как самоуправления чувствуют себя в этом финансовом году и способны ли они выполнять свои основные функции, министр ответила, что за этот год самоуправления получили около 100 миллионов евро за счет перевыполнения плана по подоходному налогу, что позволило им чувствовать себя более стабильно, и в целом все самоуправления в настоящее время способны выполнять свои основные функции.