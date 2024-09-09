Маму с дошколёнком выгнали с первого собрания детского сада: за что?

На сайте "Х" мама пишет: " Я тоже могу сегодня рассказать о детских садах. Я была на собрании. Условно. Потому что выгнали меня и будущего детсадовца. Мы пришли на 10 минут раньше, так как я обычно приходила первой на такие мероприятия. Заведующая была в шоке, что я пришла с ребенком на встречу и мне пришлось выйти. Хотя за те 10 минут, что мы там провели, малыш не издал ни звука, а лишь показал пальцем на машины.

Другие мамы делятся гораздо более приятным опытом: « В нашем садике с нами на собраниях часто был ребенок. Мне всегда казалось, что все понимают, что если бы был другой вариант, родители б его выбрали.

У нас была возможность обсудить «секретные» вещи, которые детям знать не обязательно – Деда Мороза и т. д. Но в детском саду обычно несколько комнат, и ребенка можно куда-то посадить на короткое время.